ТРЕТИЙ ГОД ПРОХОДИТ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ГЮЭНОС

Сухум. 9 августа 2021. Абхазия-информ. В Очамчырском районе третий год ведутся раскопки древнего Гюэноса. Об этом сообщает Абхазской ТВ в программе "Амчыбжь"(Неделя).

Абхазский ученый уточнил «Абхазия-Информ», что Очамчырские раскопки являются продолжением Ткуарчальской археологической экспедиции в поселке Джантуха Ткуарчалского района. Джантухский могильник эпохи поздней бронзы впервые был обнаружен археологами в 2005 году. За 14 летний период археологических экспедиций в могильнике было обнаружена серия античного керамического импорта VI-II вв. до н.э., различные фрагменты чернолаковой посуды, датируемой IV-III векам до нашей эры, изделия из бронзы, золота и др. Фрагменты керамической посуды эллинского периода, является доказательством развитых торговых связей людей, живших в горах Абхазии.

Аркадий Джопуа уточнил, что последние раскопки в окрестностях Очамчыры производились в 1984 году под руководством историка Сергея Мироновича Шамба.

За это время найдено много различных артефактов, различные фрагменты металлических, остатки чернолаковой керамики, керамических издели местного производства, едметы утвари с орнаментом и т.д.

Историк Александр Скаков: «Когда мы начали работать, сначала нашли останки стены, ограждающей древний храм, двор, сооружения. Затем нартекс (гр. νάρθξ) — притвор западной части храма. Все это повторяет слои Византии, дальше же слои более раннего времени, они находятся гораздо глубже».

По мнению российского историка, ценность этого городища в том, что «это единственный точка локализованный и самый известный античный город Абхазии, да и не только Абхазии, в целом Восточного Причерноморья. Поскольку до сих пор не найдены слои древней Диоскурии (территория современного Сухума).

(Античные колонии на территории древней Абхазии: Диоскуриада, Гюэнос, Питиунт).

Гюэнос (Гиенос) — древнейший город на территории современной Абхазии, греческий полис VIII-VI вв. до н. э., впервые упомянутый Псевдо-Скилаком, который жил в VI веке до н.э. и в своих исторических периплах использовал сведения различных греческих географов.

В августе 2019.во время раскопок в окрестностях г. Очамчыра археологи обнаружили древнюю плинфу (от греч. πλίνθος — «плита») с надписью на неизвестном языке