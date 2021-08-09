НА СРЕДСТВА РЫБОЛОВЕЦКИХ ХОЗЯЙСТВ ОЧАМЧЫРСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРИОБРЕЛИ ГЕНЕРАТОР

Сухум. 9 августа 2021. Абхазия-информ. Администрация Очамчырского района выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность руководителям рыболовецких хозяйств, перечислившим 740 000 тысяч рублей на приобретение генератора для районной больницы.

ООО СП «Сухумское рыболовецкое хозяйство №1» (Атрушба С.Д.);

ООО «Апсыдз Бат и Бек» (Авидзба Б.Ш.);

ООО СП «Абхазморпром» (Логуа Т.А);

ООО «Хамса» (Ашуба А.А.)

ООО «БлэкСииФиш ( Гогуа С.Н.)

«Администрация Очамчырского района благодарит вас за безотлагательно оказанную помощь в приобретении генератора для бесперебойного обеспечения электричеством Очамчырской ЦРБ в сложный период, связанный с пандемией коронавирусной инфекции», - говорится в письме, опубликованном на странице «Очамчыра Город Мира» в соцсети Фейсбук.

По данным оперативного штаба минздрава по борьбе с коронавирусной инфекцией в Очамчрыской больнице находится 26 пациентов.