10 АВГУСТА ПРОДОЛЖИТСЯ КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Российская вакцина «Спутник Лайт», доставленная в республику 6 августа находится на складе Минздрава, где хранится с соблюдением температурного режима, как того требует инструкция производителя.

«Вакцина будет передаваться медучреждениям в соответствии с заявками пунктов вакцинации. Препарат должен храниться при температуре не выше -18 градусов. Если «Спутник Лайт» один раз разморозить, то обязательно его нужно использовать. Повторное замораживание флакона с раствором недопустимо», - сообщил начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба.

Все пункты вакцинации, которые были открыты в Сухуме, продолжат функционировать в прежнем режиме. «А именно: в городской клинической больнице, в Сухумской поликлинике №1, в поликлинике № 3 (Синоп), в поликлинике моряков на Набережной Махаджиров, в Республиканской больнице и в Сухумской районной поликлинике», - сообщила начальник управления здравоохранения Администрации г. Сухум Ирма Воуба.

В районах республики, желающим привиться необходимо обратиться в ЦРБ.

Нужно отметить, что вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник Лайт» можно проводить не только по месту прописки, но и по месту жительства.

Перед прививкой необходимо будет предъявить паспорт. Далее – заполнение анкеты пациента, обязательный осмотр врача, заполнение информированного согласия на проведение прививки.

Руководству Абхазии и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении 5000 доз вакцины «Спутник Лайт», которые 6 августа были доставлены в республику. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской диаспоры Беслан Агрба.