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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В УСТЬЕ РЕКИ КЕЛАСУР

Новости Понедельник, 09 августа 2021 19:21
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СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В УСТЬЕ РЕКИ КЕЛАСУР

Сухум. 9 августа 2021. Абхазия-Информ. Спасатели получили информацию о том, что течение унесло от берега на 1500 метров женщину и самостоятельно она практически не сможет вернуться. К тому же ей на помощь бросился местный житель, ставший очевидцем  данного ЧП.

Учитывая сильное подводное течение в месте впадения реки Келасур в море и связанные с эти риски, существовала реальная угроза обеим жизням. Однако сотрудникам ГИМС МЧС РА удалось спасти обоих.

К сожалению, несмотря на запретительные знаки, установленные в устье Келасура, купание в данной крайне опасной зоне продолжает иметь место. Крайнюю обеспокоенность спасателей вызывает и тот факт, что местом массового купания граждан и гостей республики становится и высокогорное озеро Рица.

«Дикий» пляж с немалым количеством туристов в последнее время можно наблюдать со стороны дачи Сталина. Как говорят спасатели, дно озера Рица мало обследовано, у него сложный рельеф, температура воды – невысокая, к тому же, из-за впадающей в озеро реки Лашыпсы, в нем образуются сильное подводное течение. Все это в разы увеличивает риски несчастных случаев на воде.

В этой связи МЧС Абхазии напоминает, что купание в озере Рица категорически запрещено и чревато трагическими последствиями.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 09 августа 2021 19:26

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