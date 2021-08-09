 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ»

Новости Понедельник, 09 августа 2021 19:28
Оцените материал
(0 голосов)
МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ»

Сухум. 9 августа 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники УОБ МВД и участковые уполномоченные милиции ОВД по Гулрыпшскому району совместно с поисковой группой проекта в составе курсантов СВОКУ МО РА проводят обследование участков предполагаемых захоронений бойцов Красной Армии во время Великой Отечественной войны на территории Гулрыпшского района.

Исследовательская работа проводится в п. Агудзера, где с 1941 по 1949 годы располагался эвакуационный военно-морской госпиталь, в селе Дранда, а так же на территории бывшего санатория им. Ленина (купца Смецкого). Для решения этих задач поисковики на основе сведений российского военного архива подготовили первую часть служебного справочника с данными о таких госпиталях и именами красноармейцев, захороненных в этом районе Абхазии, всего 447 человек . Установлено уже 429 имён и фамилий воинов. Найдены и опрошены уникальные свидетели тех событий.

Архивно-поисковые работы по восстановлению мест захоронения бойцов продолжаются. Всего на территории Республики находилось 23 военных госпиталя. Для увековечения памяти воинов в Абхазию будут приглашены родные погибших Красноармейцев.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В УСТЬЕ РЕКИ КЕЛАСУР ВАКЦИНА «СПУТНИК ЛАЙТ» ХРАНИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.