МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ»
Сухум. 9 августа 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники УОБ МВД и участковые уполномоченные милиции ОВД по Гулрыпшскому району совместно с поисковой группой проекта в составе курсантов СВОКУ МО РА проводят обследование участков предполагаемых захоронений бойцов Красной Армии во время Великой Отечественной войны на территории Гулрыпшского района.
Архивно-поисковые работы по восстановлению мест захоронения бойцов продолжаются. Всего на территории Республики находилось 23 военных госпиталя. Для увековечения памяти воинов в Абхазию будут приглашены родные погибших Красноармейцев.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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