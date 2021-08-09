МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ»

Сухум. 9 августа 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники УОБ МВД и участковые уполномоченные милиции ОВД по Гулрыпшскому району совместно с поисковой группой проекта в составе курсантов СВОКУ МО РА проводят обследование участков предполагаемых захоронений бойцов Красной Армии во время Великой Отечественной войны на территории Гулрыпшского района.

Исследовательская работа проводится в п. Агудзера, где с 1941 по 1949 годы располагался эвакуационный военно-морской госпиталь, в селе Дранда, а так же на территории бывшего санатория им. Ленина (купца Смецкого). Для решения этих задач поисковики на основе сведений российского военного архива подготовили первую часть служебного справочника с данными о таких госпиталях и именами красноармейцев, захороненных в этом районе Абхазии, всего 447 человек . Установлено уже 429 имён и фамилий воинов. Найдены и опрошены уникальные свидетели тех событий.

Архивно-поисковые работы по восстановлению мест захоронения бойцов продолжаются. Всего на территории Республики находилось 23 военных госпиталя. Для увековечения памяти воинов в Абхазию будут приглашены родные погибших Красноармейцев.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.