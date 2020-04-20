ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: «ДО 15 МАЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ МЕРЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА».

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день в республике остается относительно благополучной, если не учитывать тот факт, что, к сожалению, утром 26 апреля в результате осложнений в Гудаутской ЦРБ скончалась тяжелобольная пациентка. Сегодня новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у нас в стране не зарегистрировано.

Тем не менее, мы в постоянном режиме отслеживаем эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в сопредельных государствах. И прежде всего, в Российской Федерации, поскольку практически ежедневно наши граждане возвращаются из России к себе на родину, и нас не может не волновать тот факт, что сегодня в той же Москве и в других регионах РФ пока идет рост числа инфицированных. Так, по данным Роспотребнадзора, такая тенденция будет сохраняться как минимум до 15 мая текущего года. Очень сложно сказать однозначно, каким путем пойдет эпидемиологический процесс в течение мая месяца, поэтому мы считаем, что до 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, в том числе самоизоляцию, исключение каких-либо массовых мероприятий и другие пункты, должны выполняться в полном объеме», - подчеркнул министр здравоохранения и социального обеспечения.

По словам Цахнакия. к 15 мая можно будет дать какую-то оценку дальнейшего развития ситуации.

"Все будет зависеть от того, какое количество инфицированных будет выявлено на сопредельной территории, в том числе в ближайшем к нам Краснодарском крае и в городе Москва, поскольку основной поток наших граждан в Абхазию идет именно из этих регионов. Говорить о том, что у нас сегодня нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией это, безусловно, хорошо, поскольку соответствующие службы работают в оперативном режиме, все необходимые меры принимались и принимаются. Однако, в то же время, у нас, к сожалению, нет стопроцентной гарантии того, что зараженных не будет завтра в большем количестве», - убежден Тамаз Цахнакия.

Глава Минздрава считает, что к такому развитию ситуации нужно быть готовым.

«Этого не надо бояться, к этому необходимо готовиться и принимать, как и принимали, все необходимые меры по профилактике, диагностике и соответственно лечению этой инфекции. По нашим сегодняшним оценкам, после 15 мая, если все будет протекать в таком же благополучном режиме, как сейчас, в том числе и в Российской Федерации, то, конечно возможны определенные послабления будут приняты в части жестких рекомендаций по распоряжениям оперативного штаба. И то будет решаться позже в дополнительном порядке. На сегодняшний день мы говорим о том, что до 15 мая все те меры жесткого ограничительного характера, которыми, к сожалению, в последнее время люди пренебрегают, должны приниматься. Это, в том числе, ношение средств индивидуальной защиты. Поэтому мы призываем граждан четко выполнять наши рекомендации. И я надеюсь, что нам все же удастся избежать серьезных последствий пандемии, которые мы наблюдаем сегодня в других странах», - заключил Тамаз Цахнакия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.