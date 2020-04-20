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Абхазия Информ

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АЛЕКСАНДРА АНКВАБА?

Новости Понедельник, 27 апреля 2020 15:39
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Сухум. 27 апреля 2020. Абхазия-Информ. Второй рабочий день Кабинета Министров под руководством назначенного 24 апреля Указом Президента Премьер-министра Александра Анкваба проходит с наступательной активностью.

Как сообщили «Абхазия-Информ» в пресс-службе Кабмина, в перечень первоочередных планов главы Кабинета Министров входит формирование предложений по структуре и составу Правительства, которые в ближайшее время будут представлены главе государства в соответствии со статьёй 12 Конституционного закона «О Кабинете Министров».

Кроме того, проходит ряд встреч и рабочих совещаний, посвященных актуальным вопросам текущей деятельности Кабмина: разработке дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

На 29 апреля Александр Анкваб назначил заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Понедельник, 27 апреля 2020 16:36

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