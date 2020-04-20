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Абхазия Информ

ДАТА ЗАХОДА КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» В СУХУМСКИЙ ПОРТ ПЕРЕНОСИТСЯ

Новости Понедельник, 27 апреля 2020 16:10
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Сухум. 27 апреля 2020. Абхазия-Информ. В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-2019) ООО «Черноморские круизы» отменило все рейсы круизного лайнера «Князь Владимир», включая рейсы с участием морского порта Сухума. Об этом официально уведомлена гокскомпания «Абхазское морское пароходство».

В соответствии с ранее согласованным планом, первый рейс с участием морского порта Сухум должен был состояться 4 мая 2020 г.

Как сообщает Абхазское морское пароходство, все необходимые работы и мероприятия проведены, при снятии всех ограничений и восстановлении навигации теплохода «Князь Владимир», порт Сухум готов к приему лайнера.

Восстановление навигации и определение даты захода в сухумский порт «Князя Владимира» зависит от развития сложившейся ситуации в России и снятия ограничений.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 27 апреля 2020 16:15

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