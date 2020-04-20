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Абхазия Информ

В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ НЕТ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСОМ

Новости Понедельник, 27 апреля 2020 19:58
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Сухум. 27 апреля 2020. Абхазия-Информ. Первый пациент, заболевший COVID-19  и помещенный в Гудаутский госпиталь, выздоровел и выписан. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

За прошедшие сутки тестирование прошли 3 человек. У всех у них диагноз коронавирус не подтвердился.

В Абхазии было зарегистрировано всего три случая заболевания коронавирусом. Заболевшие были помещены в Гудаутский госпиталь. 95-летняя женщина скончалась ранним утром 26 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний, Два человека выздоровели и были выписаны из больницы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 27 апреля 2020 20:02

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