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Абхазия Информ

НА 84-ОМ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОЛИТИК, УЧЁНЫЙ, ПРЕЗИДЕНТ КОНФЕДЕРАЦИИ НАРОДОВ КАВКАЗА МУСА ШАНИБОВ

Новости Вторник, 28 апреля 2020 11:29
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НА 84-ОМ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОЛИТИК, УЧЁНЫЙ, ПРЕЗИДЕНТ КОНФЕДЕРАЦИИ НАРОДОВ КАВКАЗА МУСА ШАНИБОВ

Сухум. 28 апреля 2020. Абхазия-Информ. На 84-ом году ушел из жизни политик, учёный, президент Конфедерации народов Кавказа, Герой Абхазии  Юрий (Муса)  Шанибов.

Юрий (Муса) Мухумедович  Шанибов родился 29 декабря 1936 года в Кабардино-Балкарии.

Окончил школу-интернат в г. Нальчике (1954), работал сотрудником редакции газеты Баксанского района «Свет коммунизма», директором Баксанского районного Дома культуры, первым секретарем Баксанского райкома комсомола, секретарем Кабардино-Балкарского обкома комсомола.

В 1967 году окончил заочно юридический факультет Ростовского государственного университета.

По окончании вуза работал помощником прокурора Баксанского р-на, преподавал в Кабардино-Балкарском госуниверситете.

В 1978 году в РГУ защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук.

С 1978 года преподавал политологию, социологию, социальную психологию, социальное управление и конфликтологию в Кабардино-Балкарском госуниверситете (с 1978).

В августе 1989 года Шанибов возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа. В ноябре 1991 года стал президентом Конфедерации народов Кавказа. В 1992 году стал первым заместителем председателя Конгресса кабардинского народа.

С первых дней грузинской агрессии Шанибов призвал народы Северного Кавказа к оказанию добровольческой помощи абхазскому народу, за что был подвергнут аресту официальными властями. После освобождения прибыл в Абхазию.

Шанибов был инициатором создания штаба КНК в Гудауте для оказания помощи Абхазии. Он ездил по подразделениям и населенным пунктам республики, воодушевляя людей на борьбу с коварным врагом.

После завершения Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 г. Шанибов организует и руководит кафедрой политологии и социологии в Абхазском госуниверситете. 

Шанибов - почётный профессор АГУ (1996).

В 2000 году Шанибов защитил докторскую диссертацию по социологии.

В 1994 году Шанибов был удостоен почетного звания «Герой Абхазии», а в 2011 году награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени.

Юрий Шанибов автор более 50 научных публикаций, 11 монографий, среди которых: «Победа единства: Политологический анализ конфликтных ситуаций на Кавказе» (1994; издана в России, Египте, Турции), «Социальные проблемы трудового коллектива: исследование, экспериментирование, прогнозирование планирования» (1978), «Инновационное управление и самоуправление социологическими процессами в экстремальных условиях» (2000) и др.

***

«К сожалению, вновь тяжелая утрата – легендарный Муса Шанибов… Сын адыгского народа, великий гражданин Кавказа, внесший большой вклад в организацию эффективного сопротивления агрессии Грузии против Абхазии, Президент Конфедерации народов Кавказа, оратор и трибун, известный ученый-социолог и философ, интеллектуал, идеолог, великий друг Абхазии, незабвенный и уникальный Муса Шанибов. Время рождает героев, а герои создают эпоху. Таким был Муса Шанибов. Его мысли, размышления, советы новому поколению – на вес золота», - сказал в интервью «Апсны.Иахьа» учёный, политический деятель, экс-министр иностранных дел Вячеслав Чирикба.

По его мнению, уход таких людей – это уход целой эпохи, бурной, полной трагедий и романтики, эпохи реализации, казалось бы, нереализуемых проектов.

«Всем нам будет не хватать его голоса, его честной, ясной и принципиальной позиции по самым животрепещущим вопросам современности. Светлая и вечная память!» - сказал Чирикба.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Вторник, 28 апреля 2020 12:39

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