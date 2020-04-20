БЕСЛАН ДЖОПУА НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ
Новости Вторник, 28 апреля 2020 19:39
Сухум. 28 апреля 2020. Абхазия–Информ. Президент Аслан Бжания подписал Указ "О Первом Вице-премьере Республики Абхазия".
Первым Вице-премьером Республики Абхазия назначен Джопуа Беслан Цибович.
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