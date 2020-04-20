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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ МУСЫ ШАНИБОВА

Новости Вторник, 28 апреля 2020 16:47
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ МУСЫ ШАНИБОВА

Сухум. 28 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким общественно-политического деятеля, ученого, Президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия)  Магомедовича Шанибова. В соболезновании говорится:

«От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, братскому кабардинскому народу, всему адыгскому миру в связи с кончиной выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, Президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия)  Магамедовича Шанибова. 

Его имя олицетворяет светлые идеалы свободы и справедливости, оно дорого каждому жителю Абхазии. Во многом, благодаря его личным стараниям с новой силой возродилось тесное общение братских народов по обе стороны Кавказского хребта. 


Неоценим вклад  Конфедерации народов Кавказа во главе с Мусой Магамедовичем в организацию добровольческого движения в период Отечественной войны 1992-1993 годов.  По его призыву в помощь сражающейся за свободу Абхазии устремились сотни добровольцев из Кабарды, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Осетии и других республик, краев и областей.  

По инициативе Мусы Шанибова в Гудауте был создан штаб КНК для оказания помощи Абхазии. Мы в неоплатном долгу перед  братьями нашей Аҧсны.

Сегодня вместе с родными и близкими Мусы Магамедовича скорбит вся Абхазия. В этот трудный час выражаю его семье поддержку и солидарность. Желаю выдержки и крепости духа». 

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 28 апреля 2020 17:07

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