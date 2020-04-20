ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ МУСЫ ШАНИБОВА
Сухум. 28 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким общественно-политического деятеля, ученого, Президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия) Магомедовича Шанибова. В соболезновании говорится:
«От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, братскому кабардинскому народу, всему адыгскому миру в связи с кончиной выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, Президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия) Магамедовича Шанибова.
Его имя олицетворяет светлые идеалы свободы и справедливости, оно дорого каждому жителю Абхазии. Во многом, благодаря его личным стараниям с новой силой возродилось тесное общение братских народов по обе стороны Кавказского хребта.
Неоценим вклад Конфедерации народов Кавказа во главе с Мусой Магамедовичем в организацию добровольческого движения в период Отечественной войны 1992-1993 годов. По его призыву в помощь сражающейся за свободу Абхазии устремились сотни добровольцев из Кабарды, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Осетии и других республик, краев и областей.
По инициативе Мусы Шанибова в Гудауте был создан штаб КНК для оказания помощи Абхазии. Мы в неоплатном долгу перед братьями нашей Аҧсны.
Сегодня вместе с родными и близкими Мусы Магамедовича скорбит вся Абхазия. В этот трудный час выражаю его семье поддержку и солидарность. Желаю выдержки и крепости духа».
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