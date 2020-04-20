ПРОКУРАТУРА ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ САМОУБИЙСТВА АЛЯСА ТАРБА, СОДЕРЖАВШЕГОСЯ В ИВС

Сухум. 28 апреля 2020. Абхазия-Информ. Прокуратура Гулрыпшского района проводит проверка сообщения о преступлении по факту самоубийства, содержащегося в камере ИВС ОВД по Гулрыпшскому району уроженца и жителя г. Гудаута - Тарба Аляса Валерьевича, 1991 года рождения,

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РА, Тарба А.В. был задержан сотрудниками УУР МВД РА 21 апреля 2020 года в г. Гудаута по подозрению в употреблении запрещенных в обороте наркотических веществ, после чего был доставлен в Республиканский наркологический диспансер Минздрава РА, где отказался от медицинского освидетельствования. За это, в соответствии с частью 2 статьи 45 КоАП РА , Тарба был подвергнут административному аресту сроком на 30 суток.