ПРОКУРАТУРА ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ САМОУБИЙСТВА АЛЯСА ТАРБА, СОДЕРЖАВШЕГОСЯ В ИВС
Сухум. 28 апреля 2020. Абхазия-Информ. Прокуратура Гулрыпшского района проводит проверка сообщения о преступлении по факту самоубийства, содержащегося в камере ИВС ОВД по Гулрыпшскому району уроженца и жителя г. Гудаута - Тарба Аляса Валерьевича, 1991 года рождения,
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РА, Тарба А.В. был задержан сотрудниками УУР МВД РА 21 апреля 2020 года в г. Гудаута по подозрению в употреблении запрещенных в обороте наркотических веществ, после чего был доставлен в Республиканский наркологический диспансер Минздрава РА, где отказался от медицинского освидетельствования. За это, в соответствии с частью 2 статьи 45 КоАП РА , Тарба был подвергнут административному аресту сроком на 30 суток.
В ходе прокурорской проверки с участием судебно-медицинского эксперта был произведен наружный осмотр трупа Тарба А.В., в результате которого на шее обнаружена стронгуляционная борозда, образовавшаяся от петли, которую Тарба А.В. изготовил из кусков ткани, оторванных им от спортивных брюк. Каких-либо иных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти Тарба, на его теле обнаружено не было. На момент происшествия, согласно книге учета задержанных, помимо Тарба в камере № 3 другие заключенные не содержались
Труп Тарба А.В. передан родственникам, которые отказались от производства судебно-медицинской экспертизы.
Проведение проверки по данному факту продолжается, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
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