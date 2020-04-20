УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРУКТУРА ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ
Сухум. 28 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ "О структуре Кабинета Министров Республики Абхазия".
В Указе говорится:
"В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и Конституционным законом Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года, № 290-с:
1. Утвердить следующую структуру Кабинета Министров Республики Абхазия
I. Руководство Кабинета Министров Республики Абхазия
1) Премьер-министр Республики Абхазия;
2) Первый Вице-премьер Республики Абхазия;
3) Вице-премьер Республики Абхазия;
4) Вице-премьер Республики Абхазия;
5) Вице-премьер Республики Абхазия.
II. Министерства Республики Абхазия
1) Министерство внутренних дел Республики Абхазия;
2) Министерство здравоохранения Республики Абхазия;
3) Министерство иностранных дел Республики Абхазия;
4) Министерство культуры Республики Абхазия;
5) Министерство обороны Республики Абхазия;
6) Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия;
7) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;
8) Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия;
9) Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия;
10) Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;
11) Министерство туризма Республики Абхазия;
12) Министерство финансов Республики Абхазия;
13) Министерство экономики Республики Абхазия;
14) Министерство юстиции Республики Абхазия.
III. Государственные комитеты Республики Абхазия
1) Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта;
2) Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
3) Государственный комитет Республики Абхазия по статистике;
4) Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;
5) Государственный таможенный комитет Республики Абхазия;
6) Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации;
7) Государственный комитет Республики Абхазия по экологии;
8) Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
IV. Государственные управления и службы Республики Абхазия
1) Государственная ветеринарная служба Республики Абхазия;
2) Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений;
3) Государственная миграционная служба Республики Абхазия;
4) Государственное архивное управление Республики Абхазия;
5) Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия;
6) Государственное управление Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
7) Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
8) Управление капитального строительства Республики Абхазия.
2. Реорганизовать:
- Министерство просвещения Республики Абхазия и Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике путем слияния в Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия;
- Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия путем разделения на Министерство здравоохранения Республики Абхазия и Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;
- Министерство демографии и репатриации Республики Абхазия в Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации с передачей его функций и полномочий в сфере демографии Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;
- Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму в Министерство туризма Республики Абхазия;
- Государственный комитет Республики Абхазия по сельскому хозяйству в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия;
- Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы в Государственный комитет Республики Абхазия по экологии;
- Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи в Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию с передачей его функций и полномочий в сфере энергетики и транспорта Министерству экономики Республики Абхазия.
3. Переименовать:
- Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
- Государственное управление Республики Абхазия по строительству в Управление капитального строительства Республики Абхазия.
4. Определить учредителем:
1) Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия в отношении:
- Пенсионного фонда Республики Абхазия;
- Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия;
- Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов.
2) Министерство здравоохранения Республики Абхазия в отношении Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия.
3) Управление капитального строительства Республики Абхазия в отношении Дорожного фонда Республики Абхазия.
5. Установить, что реорганизуемые в соответствии с настоящим Указом центральные органы государственного управления Республики Абхазия продолжают осуществлять свои функции и полномочия до завершения организационно-штатных мероприятий.
6. Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
7. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.
8. С момента вступления в силу настоящего Указа признать утратившими силу:
- Указ Президента Республики Абхазия «Об утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия» от 28 октября 2019 года, № 284;
- Указ и.о. Президента Республики Абхазия «О включении в состав Кабинета Министров Республики Абхазия» от 23 января 2020 года, № 22.
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