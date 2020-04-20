МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ
Сухум. 28 апреля 2020. Абхазия –Информ. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с вступлением в должность главы Правительства.
В тексте поздравления говорится:
«Уважаемый Александр Золотинскович. От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас по случаю назначения на должность Премьер-министра Республики Абхазия.
Россию и Абхазию связывают дружественные, добрососедские отношения. Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам двух стран", - говорится в поздравлении.
Михаил Мишустин пожелал Александру Анквабу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на ответственном посту.
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