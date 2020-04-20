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Абхазия Информ

МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ

Новости Вторник, 28 апреля 2020 19:58
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Сухум. 28 апреля 2020. Абхазия –Информ. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с вступлением в должность главы Правительства.

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемый Александр Золотинскович. От  имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас по случаю назначения на должность Премьер-министра Республики Абхазия.

Россию и Абхазию связывают дружественные, добрососедские отношения. Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам двух стран", - говорится в поздравлении.

Михаил Мишустин пожелал Александру Анквабу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на  ответственном посту.

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