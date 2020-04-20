АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ МИНФИНА ВЛАДИМИРА ДЕЛБА

«Подписан указ президента Аслана Георгиевича Бжания о назначении Делба Владимира Валерьевича вице-премьером, министром финансов. С Джансухом Эдуардовичем у нас очень хорошие отношения, я благодарю его за проделанную работу. Те, кто занимаюется экономикой и финансами, знают какая сегодня ситуация в мире. У нас она отягощена рядом обстоятельств, в том числе, связанных с коронавирусом»

«Владимира Делба вы хорошо знаете, он известен у нас в стране и за её пределами. У него высокая подготовка и квалификация. Были времена, когда мы только начинали устанавливать контакты с российскими структурами, с Минфином РФ, другими министерствами и ведомствами при участии Владимира Валерьевича. Он – человек с большим опытом», - отметил премьер-министр.

Экс-министр финансов Джансух Нанба поблагодарил сотрудников Минфина за совместную работу.

«В первую очередь я хотел бы выразить огромную благодарность большому коллективу министерства финансов. Я с уверенностью могу сказать, что время работы с вами было самым продуктивным благодаря тому, что в Минфине традиционно работают талантливые и очень ответственные люди. Каждый из вас делал всё, что от него зависело. Несмотря ни на какие стихийные бедствия или политические волнения Минфин всегда выполнял свои функции. Я очень многому научился уже в должности руководителя этого коллектива».

Джансух Нанба подчеркнул, что знает Владимира Делба как высококвалифицированного специалиста:

«Мне отрадно, что именно он сменяет меня на этом посту, потому как впереди стоят серьезные задачи, которые предстит решать Минфину, чтобы наше государство не остановилось на одном месте, а продолжало поступательное движение вперёд. Я уверен, что у вас все получится. Желаю Вам, Владимир Валерьевич, удачи», сказал Нанба.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба выразил признательность руководству страны за доверие.

«Прежде всего, уважаемые коллеги, друзья, я хотел бы выразить признательность президенту страны и премьер-министру за оказанное высокое доверие. Коллектив Минфина - это единый организм, достаточно хорошо справляющийся со своими служебными обязанностями, высокопрофессиональный. Задачи, которые стоят перед Минфином в настоящее время, в нынешних реалиях, безусловно, требуют ещё больших усилий. Поэтому я очень надеюсь, коллеги, на то, что мы продолжим динамичное развитие по основным направлениям финансового обеспечения функций государства», - сказал Делба.