МВД ПРЕДОСТАВИЛО ИНФОРМАЦИЮ О СОБЛЮДЕНИИ РЕЖИМА КАРАНТИНА ГРАЖДАНАМИ, ВЕРНУВШИМИСЯ В АБХАЗИЮ
Сухум. 29 апреля 2020. Абхазия-Информ. Соблюдение карантинных норм гражданами Абхазии, возвращающимися домой из-за пределов республики, контролируется личным составом городских управлений и районных отделов внутренних дел, сообщается на сайте МВД РА.
Сотрудники службы участковых уполномоченных милиции общественной безопасности и патрульно-постовой службой проводят с гражданами беседы по соблюдению ими введенного режима самоизоляции, посещают вновь прибывших по месту их проживания.
По данным МВД:
- из 225 человек, прибывших в Гагрский район, 101 уже прошли 14 дней самоизоляции.
- В Гудаутском районе из 117 прибывших более 50 человек вышли из карантина.
- Остаются на контроле в самоизоляции 5 граждан, проживающих в Сухумском районе. Всего в район прибыло за период карантина 11 человек.
- В г. Сухуме вышли из самоизоляции 211 граждан. Всего в столицу вернулись из-за границы 327 человек, соответственно 116 пока находятся на 14-дневном карантине.
- В Гулрыпшском районе из 47 прибывших граждан 31 сняты с контроля, на самоизоляции остаются 16 человек.
- В Очамчырский район прибыли 51 человек, сняты с контроля 27. Зафиксировано одно нарушение режима самоизоляции, гражданин предупрежден. При повторном нарушении к нему будут применены административные меры взыскания в установленном законом порядке.
- В Ткуарчалском районе из 29 прибывших с режима самоизоляции на сегодняшний день сняты 20 граждан.
- В Галском районе из 87 прибывших на режиме самоизоляции остаются 24 человека, 63 по истечении 14-ти дневного карантина сняты с контроля.
Абхазо-российская граница была закрыта с 28 марта 2020 г.
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