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Абхазия Информ

МВД ПРЕДОСТАВИЛО ИНФОРМАЦИЮ О СОБЛЮДЕНИИ РЕЖИМА КАРАНТИНА ГРАЖДАНАМИ, ВЕРНУВШИМИСЯ В АБХАЗИЮ

Новости Среда, 29 апреля 2020 12:57
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МВД ПРЕДОСТАВИЛО ИНФОРМАЦИЮ О СОБЛЮДЕНИИ РЕЖИМА КАРАНТИНА ГРАЖДАНАМИ, ВЕРНУВШИМИСЯ В АБХАЗИЮ

Сухум. 29 апреля 2020. Абхазия-Информ. Соблюдение карантинных норм гражданами Абхазии, возвращающимися домой из-за пределов республики, контролируется личным составом городских управлений и районных отделов внутренних дел, сообщается на сайте МВД РА.

Сотрудники службы участковых уполномоченных милиции общественной безопасности и патрульно-постовой службой проводят с гражданами беседы по соблюдению ими введенного режима самоизоляции, посещают вновь прибывших по месту их проживания.

По данным МВД:

  • из 225 человек, прибывших в  Гагрский  район,  101 уже прошли 14 дней самоизоляции. 
  • В Гудаутском районе из 117 прибывших более 50 человек вышли из карантина.
  • Остаются на контроле в самоизоляции 5 граждан, проживающих в Сухумском районе. Всего в район прибыло за период карантина 11 человек.
  • В г. Сухуме вышли из самоизоляции 211 граждан. Всего в столицу вернулись из-за границы 327 человек, соответственно 116 пока находятся на 14-дневном карантине.
  • В Гулрыпшском районе из 47 прибывших граждан 31 сняты с контроля, на самоизоляции остаются 16 человек.
  • В Очамчырский  район  прибыли  51 человек,  сняты с контроля 27. Зафиксировано одно нарушение режима самоизоляции, гражданин предупрежден. При повторном нарушении  к нему будут применены административные меры взыскания в установленном законом порядке.
  • В Ткуарчалском районе из 29 прибывших с режима самоизоляции на сегодняшний день сняты 20 граждан.
  • В Галском районе из 87 прибывших на режиме самоизоляции остаются 24 человека, 63 по истечении 14-ти дневного карантина сняты с контроля.

Абхазо-российская граница была закрыта с 28 марта  2020 г.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 29 апреля 2020 13:07

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