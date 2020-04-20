МВД ПРЕДОСТАВИЛО ИНФОРМАЦИЮ О СОБЛЮДЕНИИ РЕЖИМА КАРАНТИНА ГРАЖДАНАМИ, ВЕРНУВШИМИСЯ В АБХАЗИЮ

из 225 человек, прибывших в Гагрский район, 101 уже прошли 14 дней самоизоляции.

В Гудаутском районе из 117 прибывших более 50 человек вышли из карантина.

Остаются на контроле в самоизоляции 5 граждан, проживающих в Сухумском районе. Всего в район прибыло за период карантина 11 человек.

В г. Сухуме вышли из самоизоляции 211 граждан. Всего в столицу вернулись из-за границы 327 человек, соответственно 116 пока находятся на 14-дневном карантине.

В Гулрыпшском районе из 47 прибывших граждан 31 сняты с контроля, на самоизоляции остаются 16 человек.

В Очамчырский район прибыли 51 человек, сняты с контроля 27. Зафиксировано одно нарушение режима самоизоляции, гражданин предупрежден. При повторном нарушении к нему будут применены административные меры взыскания в установленном законом порядке.

В Ткуарчалском районе из 29 прибывших с режима самоизоляции на сегодняшний день сняты 20 граждан.