СУД ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ВЫНЕС ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ВАХТАНГУ ПАЧУЛИЯ

Сухум. 29 апреля 2020. Абхазия-Информ. 28 апреля 2020 года суд Гулрыпшского района огласил резолютивную часть обвинительного приговора в отношении Пачулия Вахтанга Сергеевича (в криминальном мире "Наник").

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, Пачулия В.С. признан виновным и осужден к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении, без штрафа, по части 1 статьи 217 и части 1 статьи 223 Уголовного кодекса РА - за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия - пистолета системы "Макаров" и боеприпасов к нему, а также боевой гранаты РГД-5 и незаконное хранение наркотического вещества "марихуана" весом 0,456 гр.

Пачулия считается невиновным до вступления приговора в законную силу.