ДО 15 МАЯ ПРОДЛЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
Сухум. 29 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме под председательством премьер-министра Александра Анкваба состоялось заседание Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19
По итогам обсуждения ситуации в республики принято решение о продлении до 15 мая ряда ограничительных мер.
До 15 мая запрещается:
- проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и забастовок;
- проведение культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий;
- проведение свадебных, торжественных и иных мероприятий, а также деятельность свадебных и иных торжественных залов.
- туристская и экскурсионная деятельность на территории Республики Абхазия, а также деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.
- бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения;
- деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе;
- работа ресторанов, кафе, баров, пацх, столовых, закусочных и иных объектов общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких заведений, а также доставки заказов.
- работа по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
- деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники);
- посещение гражданами культовых объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала религиозных организаций;
- работа по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций рекомендовано освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запрещено направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 1 мая 2020 года.
Ограничен въезд в республику всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе, за исключением:
- работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
- водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
- машинистов грузовых поездов;
- граждан Республики Абхазия, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними;
- провоза тел умерших граждан Республики Абхазия и сопровождающих их лиц (близких родственников)
До 15 мая приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений; продлены каникулы в школьных образовательных учреждениях. приостановлены занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, в средне-профессиональных образовательных учреждениях, образовательных кружках, спортивных, танцевальных, репетиционных залах и секциях.
По итогам совещания было решено снять ограничения на работу общественного транспорта. Внутригородской транспорт будет работать ежедневно, а пригородный - только в дни работы рынков.
Также снимаются ограничения на деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, фитнес-центров, спортивных залов, SPA-салонов, саун и массажных салонов, которые имеют право работать ежедневно.
Все пересекшие российско-абхазскую границу граждане Абхазии в обязательном порядке на спецтранспорте будут доставляться в Сухум и размещаться в тургостинице «Айтар» на двухнедельный карантин.
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