АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Прекращена деятельность туристических и экскурсионных организаций, приостановлен прием гостей на отдых в республике. Приостановлена деятельность всех объектов общественного питания, общественного транспорта, за исключением такси.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик напомнила, что в Абхазии действуют меры ограничительного характера в отношении проведения массовых культурных, физкультурных, развлекательных и других мероприятий. Запрещено проведение свадебных и других торжественных мероприятий.

Сухум. 29 апреля 2020. Абхазия-Информ . Сегодня в Кабинете министров под председательством премьер-министра Александра Анкваба прошло заседание Координационного штаба по защите населения РА от коронавирусной инфекции.

Ограничено направление граждан Абхазии в зарубежные командировки, остановлена деятельность частных стоматологических кабинетов и коммерческих лабораторий по приему биоматериалов на исследование. Приостановлено функционирование детских дошкольных, школьных, средне-специальных и высших учебных заведений.

«На сегодняшний день ситуация по коронавирусной инфекции стабильная, поддающаяся контролю и отслеживанию, поскольку у нас ограничено движение через государственные границы Республики Абхазия как со стороны реки Ингур, так и со стороны р. Псоу. Риск возникновении Covid-19 внутри страны без завоза этой инфекции извне минимален», – подчеркнула Людмила Скорик.

Она напомнила, что передача этого заболевания происходит только от больного человека. Поэтому основные меры должны быть направлены на полный контроль възда всех лиц из-за пределов Абхазии и четкое отслеживание на протяжении 14 дней их состояния здоровья.

«При пересечении границы необходимо требовать результат лабораторного обследования по месту пребывания лица или справку об эпидемиологическом окружении, об отсутствии контактов с больными коронавирусной инфекцией. Затем граждан помещают на карантин и в течение 13 дней должна проводиться скрининговая диагностика на наличие у них коронавирусной инфекции. И только после отрицательного теста с гражданина могут быть сняты меры ограничительного характера», – подчеркнула Скорик.

Она отметила, что должна быть очень четко налажена работа объектов, где размещаются на карантин лица, въехавшие в Абхазию. Все эти люди должны быть ограничены в контактах и перемещении в специально выделенных для этих целей местах размещения в Гагре (жители Гагрского и Гудаутского районов), в г. Гал (жители Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов). Жителей Гулрыпшского и Сухумского районов и Сухума должны размещать в столичной тургостинице»Айтар».

«Ни о какой самоизоляции речи быть не может! Проходить карантин граждане должны только в специальных объектах», - подчеркнула Скорик.

Объекты размещения должны работать в постоянном режиме, фиксировать всех размещаемых и передавать информацию санитарно-эпидемиологической службе в режиме онлайн. На пограничных постах должен быть выделен транспорт, который будет транспортировать лиц перешедших границу до объекта размещения по графику.

Скорик особо отметила, что средства массовой информации должны постоянно информировать граждан о том, что все прибывающие в Абхазию будут помещаться на двухнедельный карантин без права выхода из своей комнаты.

«Только при таком жестком варианте можно будет избежать увеличения потока въезжающих в Абхазию наших граждан и гостей. В сопредельной России регистрируется довольно много стертых, латентных форм, которые не проявляются, когда человек ведет размеренный жизненный цикл и могут активизироваться при его длительных передвижениях, например на отдых. Он может быть скрытым носителем коронавирусной инфекции. Без лабораторного обследования на 13-ый день его карантина любые контакты с таким лицом должны быть полностью ограничены», – подчеркнула Людмила Скорик.

В то же время она предложила в Абхазии снять предусмотренные распоряжением № 182-рп от 17 апреля 2020 года ограничения на работу общественного транспорта, парикмахерских и салонов красоты, а также открыть дома культуры, театры, музеи и библиотеки, разрешить работу государственных и иных учреждений, деятельность спортивных и танцевальных кружков и секций, посещение гражданами культовых объектов.

Скорик обратилась с просьбой продлить до 15 мая каникулы в школах, чтобы СЭС могла проверить их готовность к приему детей, выполнение санитарно-эпидемиологических норм и создание безопасной среды в организациях, проводящих массовые учебные занятия.

По ее словам, открывать можно лишь те школы, где выполняются все санитарные нормы. При этом школьные столовые должны оставаться закрытыми.

И.о. министра здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил, что по состоянию на 28 апреля министерством получено лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования на сумму 56 млн 232 тыс. 975 рублей. Из них за счёт средств целевых программ Минздрава – на 12 млн 148 тыс. 949 рублей. Солидную гуманитарную помощь предоставили «Московская Абхазская Диаспора», движение предпринимателей Абхазии «Мы вместе», Программа развития ООН и ВОЗ.

Все эти средства были направлены на приобретение лекарственных препаратов всех групп, медицинских изделий и медицинского оборудования. Так в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ передано 35 аппаратов ИВЛ, 19 из которых куплено за счет средств, собранных Движением «Мы вместе». Больница обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и медикаментами, в общей сложности на сумму 24 млн 734 тыс. 815 рублей.

Сухумской инфекционной больнице и всем районным больницам, службам скорой помощи были также переданы аппараты ИВЛ и весь необходимый набор медикаментов и средств защиты. Итого, в Абхазии сегодня 60 аппаратов ИВЛ из них 25 приобретено с марта текущего года.

С начала введения карантина в республике приобретено 1100 диагностических ПЦР-тестов. Проведено 300 исследований с тремя положительными результатами. Сегодня в наличии 700 тестов.

«В течение недели привезут тест-системы для определения антител экспресс-методом на 1200 исследований, а в течение месяца доставят ещё четыре тысячи тестов для ПЦР-диагностики», – сообщил Цахнакия.

И.о. министра напомнил, что у трёх пациентов был выявлен коронавирус, из них двое выздоровели и находятся дома. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась от тяжёлых осложнений а результате двусторонней пневмонии.

«На сегодняшний день в стационарах республики, в том числе в Гудаутской больнице пациентов нет. В ходе лечения вышеуказанных больных в течение месяца было задействовано 136 медицинских работников из них 30 врачей и 74 медсестры. Они осуществляли суточное дежурство на базе Гудаутской больницы», – уточнил Цахнакия.

Он сообщил, что проводится мониторинг медперсонала, соприкасавшегося с больными, и среди них нет ни одного с высокой температурой.

«В связи с тем, что на сопредельных территориях, в том же Краснодарском крае и Сочи сегодня пик заболевания, существует высокий риск завоза в Абхазию коронавируса и распространения его по всей республике. Исходя из вышесказанного считаю необходимым продлить карантин до 15 мая и оставить границу закрытой», – подчеркнул Тамаз Цахнакия.

И.о главы администрации Сухума Кан Кварчия внес свои предложения по пункту 11 Распоряжения № 182-рп от 17 апреля 2020 года, касающегося работы общественного транспорта. В частности, речь шла о возобновлении его работы в рыночные дни (пятница, суббота и воскресенье).

Зампредседателя СГБ Владимир Арлан сообщил, что за месяц российско-абхазскую границу перешли 1144 человека (ежедневно в среднем 35 человек). Из них 370 - граждан Абхазии, 340 – российские военнослужащие и 434 - грузоперевозчика.

«Всех граждан проверяют тепловизором, их данные фиксируют и передают в органы внутренних дел по месту проживания, чтобы заехавшие соблюдали режим самоизоляции», - сказал Арлан.

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И.о министра внутренних дел Рауль Смыр привел статистику взятых на контроль граждан заехавших в республику и находящихся в режиме самоизоляции, а также тех, кто уже вышел из карантина.

В то же время он с сожалением констатировал, что очень тяжело контролировать граждан, потому что многие не живут по указанному в паспорте адресу.

Первый замминистра обороны Беслан Цвижба сообщил, что среди личного состава вооруженных сил нет заболевших коронавирусом.

«Всему личному составу запрещен выезд из казарм и посещение массовых мероприятий. На территории воинских частей медицинские пункты ежедневно проверяют состояние здоровья личного состава. Проводится ежедневная дезинфекция помещений, запрещен прием частных граждан», – доложил Цвижба.

Он также сообщил сроки весеннего призыва перенесены на 22 мая.

Отдельно Цвижба остановился на 270 курсантах, проходящих обучение в российских военных вузах. Учебный процесс в них из-за коронавируса завершится 4-5 мая и все они собираются вернуться домой.

И.о. первого заместителя главы президентской администрации Дмитрий Шамба считает необходимым продлить «учебные каникулы» до 15 мая и оставить ограничения для объектов питания.

«Люди ответственно подошли к запретам на проведение свадеб, но по прежнему проводят поминальные мероприятия, поэтому предлагаю приостановить работу ритуальных залов до 15 мая», – сказал Шамба.

Он скептически отнесся к разрешению работы общественного транспорта в рыночные дни.

«Если мы разрешим водителям работать в эти дни, их потом не остановить, и они продолжат работу и в другие дни недели», – считает Дмитрий Шамба.

Депутат парламента, врач Алхас Джинджолия подчеркнул, что был и остается противником открытия рынков.

«Я понимаю, что люди лишены заработка, многие рассчитывают на гуманитарную помощь. Но если в городах люди соблюдают ограничительные меры, то в селах никто этого не делает. Более того, сельчане обращаются в администрации, к депутатам с просьбой оказать им продуктовую и материальную помощь», – констатировал Джинджолия.

Он также обратил внимание членов штаба на то, что, несмотря на закрытие абхазо-российской границы, в Сухуме на той же набережной очень много неместных граждан.

«Как они попали в Абхазию, если граница закрыта? Это означает, что на самом деле она открыта! Если каждый день к нам заезжает 35 человек, то все проводимые нами мероприятия – бессмысленны! – считает Джинджолия.

Он отметил, что на самом деле объекты, определенные для карантина граждан в Гагрском и Гудаутском районах не приспособлены для размещения людей. Только в Сухуме в тургостинице «Айтар» нормальные условия, но и там не соблюдается режим изоляции – люди свободно ходят по территории.

«Я на 100% уверен, что к нам завезут коронавирус. На днях к нам приедут 15 курсантов Ленинградской военно-медицинской академии, которые контактировали с больными коронавирусом. Мы проводим дезинфекцию объектов, забывая о том, что заболевание передается от человека к человеку», – с сожалением констатировал Алхас Джинджолия.

Учитывая ситуацию в Краснодарском крае, Джинджолия не исключает распространения короанавируса и в Абхазии.

Депутат напомнил о том, через неделю после митинга протеста против карантина в Северной Осетии там заболелодо 600 человек.

«Необходимо ужесточить контроль на границе иначе наше мнимое благополучие сдует ветром, и у нас появится огромное количество больных коронавирусом», – предупредил Алмас Джинджолия.

«Я разделяю озабоченность всех присутствующих. Расслабляться нет никаких оснований. Ситуация очень сложная, и кажущееся благополучие может быть нарушено в любую минуту. И тогда встанет вопрос, справимся ли мы с этой проблемой или нет имеющимися у нас ресурсами? … Конечно, большая усталость, конечно, экономические проблемы, конечно, трудности практически в каждой второй семье. Мы это знаем и видим, потому что люди приходят к нам за помощью. Нам нужно взвесить еще раз, что важнее, перенести эти трудности, какими бы они ни были и сохранить здоровье нашего общества, или совсем расслабиться, снять все ограничительные меры сегодня же, и завтра всем заболеть? Вот так стоит вопрос», - сказал премьер-министр Александр Анкваб.

Премьер-министр опроверг информацию о возможности возобновления учебных занятий в школах с 4 мая. «Мы категорически не можем допустить, чтобы наши дети заболели, все разом, поэтому мы должны обговорить все тонкости этой проблемы», – подчеркнул премьер-министр.

Далее заседание Координационного штаба проходило без участия журналистов.