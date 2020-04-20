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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ ТРИ УКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ МИНИСТРОВ

Новости Среда, 29 апреля 2020 19:07
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Сухум. 29 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал три указа о назначении министров.

  • Квициния Лев Константинович назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия,
  • Аджба Руслан Таифович - министром социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия.
  • Цахнакия Тамаз Мурманович - министром здравоохранения Республики Абхазия.

Квициния и Цахнакия возглавляли эти же министерства в прошлом составе правительства.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 29 апреля 2020 19:13

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