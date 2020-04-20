ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ ТРИ УКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ МИНИСТРОВ
Новости Среда, 29 апреля 2020 19:07
Сухум. 29 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал три указа о назначении министров.
- Квициния Лев Константинович назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия,
- Аджба Руслан Таифович - министром социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия.
- Цахнакия Тамаз Мурманович - министром здравоохранения Республики Абхазия.
Квициния и Цахнакия возглавляли эти же министерства в прошлом составе правительства.
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