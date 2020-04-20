СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ МУСЫ ШАНИБОВА

Общественная палата Республики Абхазия выражает искренние соболезнования родным и близким по случаю смерти Мусы Магомедовича Шанибова – Героя Абхазии, видного политического деятеля, который внес неоценимый вклад в дело укрепления единства братских республик Кавказа.

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Различные государственные структуры, политические партии и общественные организации, политики и ученые Абхазии выражают соболезнования по случаю смерти Героя Абхазии, выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации горских народов Кавказа Юрия (Мусы) Магомедовича Шанибова.

Мы разделяем с вами боль и скорбь в этот печальный для каждого из нас день.

Секретарь Общественной палаты Гули Кичба

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Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине выдающегося общественного деятеля Кабардино-Балкарской Республики, ученого, борца за права малых народов СССР, истинного друга и патриота Республики Абхазия Мусы Магомедовича Шанибова.

Муса Магомедович Шанибов, как политический деятель, прошел большой путь своего становления. В 1989 году он возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа, в 1990 году был избран руководителем Координационного Совета Всесоюзной Ассоциации представителей национально-государственных, национально-территориальных образований и народов, не имеющих своей государственности. В ноябре 1991 года стал президентом Конфедерации горских народов Кавказа.

Велика роль Мусы Шанибова в борьбе народа Абхазии за независимость. Он был организатором добровольческого движения Северного Кавказа в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., возглавлял оперативный штаб Конфедерации горских народов Кавказа для оказания помощи Абхазии.

Уже после окончания войны Муса Юнусович Шанибов внес значимый вклад в становление Абхазского государственного университета. Им была создана кафедра политологии и социологии Абхазского госуниверситета, которую он и возглавил. И в дальнейшем Муса Юнусович уделял внимание вопросам подготовки квалифицированных кадров нашей республики, читал лекции, проводил публичные встречи. Молодежь всегда с большим интересом слушала этого незаурядного оратора. За заслуги перед Абхазским государственным университетом ему было присвоено звание почетного профессора.

Муса Шанибов является автором многих научных трудов и публикаций, которые останутся востребованными и в будущем, как правдивый источник информации от свидетеля эпохи.

Республика Абхазия по достоинству оценила заслуги Мусы Магомедовича Шанибова, он был удостоен звания «Герой Абхазии» и высшей государственной награды – ордена «Ахьдз-Апша» II степени.

Светлая память о нашем друге – Мусе Юнусовиче Шанибове навсегда останется в памяти народа Республики Абхазия.

Передаем наши глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Мусы Магомедовича Шанибова

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия

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Политическая партия «Амцахара» с прискорбием восприняла печальную весть о смерти Героя Абхазии, выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации горских народов Кавказа Мусы Шанибова.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. боевые отряды Конфедерации поддержали абхазскую сторону в ее борьбе за свободу и независимость. Именно по инициативе Мусы Шанибова в г. Гудауте был создан штаб КНК для оказания помощи Абхазии. И эта инициатива, такое смелое решение придавало уверенности абхазским бойцам в победе над грузинским агрессором.

Несомненно, Конфедерация горских народов Кавказа и непосредственно Муса Шанибов внесли неоценимый вклад в победу Абхазии в войне 1992—1993 гг., организовав добровольческое движение и отправку добровольцев на помощь братскому народу. Каждый ветеран знает и помнит героический подвиг сынов Кабарды, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Осетии и других, плечом к плечу сражавшихся с абхазскими бойцами.

К большому сожалению, в связи с объявленным карантином наша делегация не имеет возможности приехать и отдать дань памяти и уважения нашему Герою Мусе Шанибову.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным, друзьям и близким Мусы Магомедовича Шанибова. Скорбим вместе с вами.

Политическая партия «Амцахара»

Сухум, 28 апреля 2020 г.

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На 84-ом году жизни скончался политик, учёный, президент Конфедерации народов Кавказа /КНК/ Муса Шанибов.

К сожалению, вновь тяжелая утрата – легендарный Муса Шанибов… Сын адыгского народа, великий гражданин Кавказа, внесший большой вклад в организацию эффективного сопротивления агрессии Грузии против Абхазии, Президент Конфедерации Народов Кавказа, оратор и трибун, известный ученый-социолог и философ, интеллектуал, идеолог, великий друг Абхазии, незабвенный и уникальный Муса Шанибов. Время рождает героев, а герои создают эпоху. Таким был Муса Шанибов. Его мысли, размышления, советы новому поколению – на вес золота.

Ууход таких людей – это уход целой эпохи, бурной, полной трагедий и романтики, эпохи реализации, казалось бы, нереализуемых проектов. «Всем нам будет не хватать его голоса, его честной, ясной и принципиальной позиции по самым животрепещущим вопросам современности. Светлая и вечная память!

Вячеслав Чирикба