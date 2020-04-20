МЭР СУХУМА КАН КВАРЧИЯ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ «ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР»

В соответствии с распоряжением, субъекты предпринимательства, арендующие у администрации г. Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, освобождаются от арендной платы на период с 18 марта по 1 мая 2020 г.

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня и.о. главы администрации Сухума Кан Кварчия подписал Распоряжение «Об освобождении субъектов предпринимательства от арендной платы на период действия ограничительных мер».

Субъекты предпринимательства, занимающиеся организацией и содержанием объектов общественного питания, фитнес-центров, спортивных залов, СПА-салонов, саун и массажных кабинетов, арендующие у администрации г. Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, также освобождаются от арендной платы на период с 18 марта по 15 мая 2020 г.

Оплата за приватизированные объекты муниципального имущества согласно распоряжению администрации г. Сухум №580 от 2.10.2019 г. отсрочена до 1 июля 2020 г.

Руководителям муниципальных унитарных предприятий рекомендовано освободить арендаторов имущества от арендной платы на период действия ограничительных мер.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя главы администрации г. Сухум Романа Шоуа.

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