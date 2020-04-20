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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ БАНКА АБХАЗИИ СИТУАЦИЮ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Новости Четверг, 30 апреля 2020 15:32
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ БАНКА АБХАЗИИ СИТУАЦИЮ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Ситуации в банковской сфере страны посвящалась рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваба с председателем Национального банка Республики Абхазия Бесланом Барателиа, сообщает пресс-служба кабмина РА. 

В рабочем совещании также участвовал первый вице-премьер Беслан Джопуа.

«В целом банковская система, несмотря на сложное время, функционирует относительно устойчиво. Существуют объективные проблемы и некоторые сложности, связанные с закрытием границы и снижением предпринимательской активности», – сказал Барателиа.

По его информации, приход наличности в кассы коммерческих банков на 60 % меньше показателей  аналогичного  периода прошлого  года, а снятие денег клиентами банков на 45% выше обычного. За март текущего года из банкоматов было обналичено 1 млрд 300 млн рублей, а в апреле - 1 млрд 100 млн рублей.

К примеру, в марте предыдущего года сумма обналиченных средств через банкоматы составила 750-800 млн рублей.

«Так, все наличные ресурсы коммерческих банков сейчас направлены главным образом на поддержание операционных касс и банкоматов. Самая главная задача – удовлетворить запрос и обеспечить граждан наличными средствами. Несмотря на существующие сложности, данная задача решается», – пояснил он.

Кроме того, Барателиа отметил, что Банк Абхазии рекомендовал коммерческим банкам в случае ухудшения финансового состояния заемщика осуществлять реструктуризацию его задолженности, а также отказаться от применения штрафных санкций. При этом банкам предоставлено право не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов на возможные потери по ссудам до 30 июня 2020 года.

Что касается возможного оттока вкладчиков, к примеру, Сбербанка, то ситуация стабильная. Более того, несмотря на кризис в экономике появляются новые вкладчики.

В завершение рабочей встречи премьер-министр Александр Анкваб выразил надежду на стабилизацию ситуации в стране, что безусловно положительно скажется не только на экономике, но и на банковском секторе.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 30 апреля 2020 15:39

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