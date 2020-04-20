 

В мире

ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ВОЗ ПРОВОДЯТ ДВА КРУПНЕЙШИХ ИСПЫТАНИЯ ЛЕКАРСТВ ОТ COVID-19
апреля 30 2020

ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ВОЗ ПРОВОДЯТ ДВА КРУПНЕЙШИХ ИСПЫТАНИЯ ЛЕКАРСТВ ОТ COVID-19

Би-Би-Си. Русская служба. 29 апреля 2020. Испытания под эгидой Оксфордского университета, получившие название RECOVERY, включают…
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 100 ТЫС.
апреля 30 2020
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 100 ТЫС.
В КАКИХ СТРАНАХ У COVID-19 МЕНЬШЕ ВСЕГО ШАНСОВ И ПОЧЕМУ
апреля 27 2020
В КАКИХ СТРАНАХ У COVID-19 МЕНЬШЕ ВСЕГО ШАНСОВ И ПОЧЕМУ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 30 апреля 2020 17:23
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил поздравительный адрес начальнику Погрануправления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Абхазия Алексею Трубецкому по случаю очередной годовщины со дня образования  управления в Абхазии.

В поздравительном адресе говорится: 

«Уважаемый Алексей Викторович!

Поздравляю командование и весь личный состав с днём образования Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.  

Подписание 30 апреля 2009 года  президентами России и Абхазии Соглашения "О совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия" стало важной вехой в межгосударственных отношениях.  

Сегодня, сотрудники Пограничного управления  ФСБ РФ  в тесном взаимодействии со своими абхазскими коллегами  надежно защищают рубежи нашей Родины.  Вы обеспечиваете мир, спокойствие и безопасность наших границ. Народ Абхазии искренне признателен  за вашу доблестную  службу. 

В этот день примите слова благодарности за вашу смелость и мужество, за честное исполнение воинского долга. Желаю Вам крепкого здоровья, добра и благополучия». 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 30 апреля 2020 17:31

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ БАНКА АБХАЗИИ СИТУАЦИЮ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.