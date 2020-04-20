АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ

Поздравляю командование и весь личный состав с днём образования Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил поздравительный адрес начальнику Погрануправления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Абхазия Алексею Трубецкому по случаю очередной годовщины со дня образования управления в Абхазии.

Подписание 30 апреля 2009 года президентами России и Абхазии Соглашения "О совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия" стало важной вехой в межгосударственных отношениях.

Сегодня, сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в тесном взаимодействии со своими абхазскими коллегами надежно защищают рубежи нашей Родины. Вы обеспечиваете мир, спокойствие и безопасность наших границ. Народ Абхазии искренне признателен за вашу доблестную службу.

В этот день примите слова благодарности за вашу смелость и мужество, за честное исполнение воинского долга. Желаю Вам крепкого здоровья, добра и благополучия».