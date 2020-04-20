БЕСЛАН ЭШБА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Беслан Эшба назначен исполняющим обязанности главы администрации города Сухум. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания в четверг, 30 апреля.

Текст указа гласит:

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы администрации г. Сухум Эшба Беслана Федоровича».

Другим указом президента Кварчия Кан Валерьевич освобожден от исполнения обязанностей главы столичной администрации.

Эшба Беслан Федорович родился 23 декабря 1967 года в г. Сухум.

В 1985 году окончил Сухумскую среднюю школу №10 имени Н.А. Лакоба.

В 1992 году окончил Государственный институт субтропического хозяйства (г. Сухум) по специальности "инженер-технолог".

С 1986 по 1988 годы служил в Вооруженных Силах СССР.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. служил в составе Службы охраны высших органов государственной власти и должностных лиц РА.

В ходе послевоенных кампаний входил в состав Сухумского батальона в должности заместителя командира. В Кодорской операции 2008 года был в должности заместителя командира 4-ой Сухумской бригады.

С 1994 по 1995 по поручению президента Абхазии Владислава Ардзинба возглавлял "Фонд Возрождения Абхазии" в городе Москва, занимался гуманитарными поставками в республику.

С февраля 1996 по февраль 1999 года был советником президента Абхазии по экономическим вопросам.

С 1999 по 2005 годы возглавлял Госкомпанию "Абхазтоп".

С 2007 по 2010 год — председатель Совета КБ "Универсал-банк".

С августа 2010 по сентябрь 2011 года — помощник главы правительства Республики Абхазия.

С мая 2012 по апрель 2013 года — депутат Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия.

30 апреля 2013 года указом президента назначен вице-премьером Республики Абхазия.

В июне 2014 года Эшба подал заявление об освобождении от обязанностей вице-премьера.

С августа 2015 года по настоящее время руководитель РОО “Апсадгьыл”

Кандидат экономических наук.

Беслан Эшба женат, отец двоих детей - сына и дочери.