ДАУР КУРМАЗИЯ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал указ о министре по налогам и сборам Республики Абхазия.

В тексте Указа говорится:



«Назначить министром по налогам и сборам Республики Абхазия Курмазия Даура Леонтьевича».

Курмазия Даур Леонтьевич родился 28 августа 1974 года в г. Гудаута.

В 1991 г. поступил на экономический факультет Абхазского государственного университета, который окончил в 1997 году.

В 2002 г. поступил на юридический факультет АГУ, который окончил в 2005 году.

C 1997 г. по 2003 г. работал в Контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов на должностях специалиста, ведущего специалиста и главного специалиста.

С мая 2003 г. по март 2004 г. работал начальником отдела налогообложения юридических лиц ИМНС РА по Гудаутскому району.

В марте 2004 г. переведен в на должность замначальника отдела налогообложения юридических лиц Центрального аппарата министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

В 2005 г. назначен начальником отдела налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

С сентября 2006 г. работал главным бухгалтером ООО СП «Оливиус».

С 2009 г. по 2011 г. работал главным бухгалтером ООО «Мюссера».

С 09.11.2011г. по 27.04.2015 г. - начальник Управления налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

10.04.2012 г. - присвоен классный чин «Советник налоговой службы II класса».

14.04.2014 г. - присвоен классный чин «Советник налоговой службы I класса».

В апреле 2015 года назначен директором РУП «ОПК Пицунда».

В октябре 2016 года указом Президента Республики Абхазия назначен на должность министра по налогам и сборам Республики Абхазия.

3 октября 2018 года Указом Президента Республики Абхазия присвоен классный чин "Государственный советник налоговой службы".

В период с 1992-1993 годы проходил военную службу в Погранотряде ВС РА.

Женат, имеет сына и дочь.