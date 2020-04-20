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Абхазия Информ

ДАУР КУРМАЗИЯ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Новости Четверг, 30 апреля 2020 18:46
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ДАУР КУРМАЗИЯ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент  Аслан Бжания подписал  указ о министре по налогам и сборам Республики Абхазия. 

 В тексте Указа говорится: 

«Назначить министром по налогам и сборам Республики Абхазия Курмазия Даура Леонтьевича».

Курмазия Даур Леонтьевич родился  28 августа  1974 года в г. Гудаута.

В 1991 г. поступил на экономический факультет  Абхазского  государственного  университета, который окончил в  1997 году.

В 2002 г. поступил на юридический факультет АГУ, который окончил в  2005 году.

C 1997 г. по 2003 г.  работал в Контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов на должностях специалиста, ведущего специалиста и главного специалиста.

С мая 2003 г. по март 2004 г. работал начальником отдела налогообложения юридических лиц ИМНС РА по Гудаутскому району.

В  марте 2004 г. переведен в на должность замначальника отдела налогообложения юридических лиц Центрального аппарата министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

В  2005 г. назначен  начальником  отдела налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

С сентября 2006 г. работал главным бухгалтером ООО СП «Оливиус».

С 2009 г. по  2011 г. работал главным бухгалтером ООО «Мюссера».

С 09.11.2011г. по 27.04.2015 г.  - начальник Управления налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

10.04.2012 г.  -  присвоен классный чин «Советник налоговой службы II класса».

14.04.2014 г.  - присвоен классный чин «Советник налоговой службы I класса».

В апреле 2015 года назначен директором РУП «ОПК Пицунда».

В октябре 2016 года указом Президента Республики Абхазия назначен на должность министра по налогам и сборам Республики Абхазия.

3 октября 2018 года Указом Президента Республики Абхазия присвоен классный чин "Государственный советник налоговой службы".

В период с 1992-1993 годы  проходил военную службу в Погранотряде ВС РА.

Женат, имеет сына и дочь.         

Прочитано 78 раз Последнее изменение Пятница, 01 мая 2020 12:19

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