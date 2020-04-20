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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ДБАР НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Новости Четверг, 30 апреля 2020 18:49
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ДМИТРИЙ ДБАР НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о министре внутренних дел.

В тексте Указа говорится: 

«Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Дбар Дмитрия Сергеевича».

Дбар Дмитрий Сергеевич родился 5 июля 1984 года в городе Кечкемет Венгерской  Народной Республики.

В 2002 году окончил среднюю школу № 4 в городе Сухум. 

2002 – 2004 гг.  - служба в рядах Вооружённых сил Республики Абхазия. 

2004 – 2008 гг.  - обучение в  Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «экономист».

2005 – 2009 гг.  - служба в Государственной службе охраны Республики Абхазия.

2009 – 2014 гг.  - служба в Службе государственной безопасности Республики Абхазия.

В 2014 г.  назначен заместителем  начальника криминальной милиции МВД Республики Абхазия.

2014 – 2015 гг.  - начальник УВД МВД Республики Абхазия по г. Сухум.

В период с 14 мая 2015 года по 12 марта 2017 года занимался общественно-политической деятельностью, председатель республиканской общественной организации «Кяразаа».

С апреля 2017 года по настоящее время - депутат Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия

Воинское звание - подполковник.

Женат. Отец троих детей.

Прочитано 77 раз Последнее изменение Пятница, 01 мая 2020 12:25

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