ДМИТРИЙ ДБАР НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В 2002 году окончил среднюю школу № 4 в городе Сухум.

Дбар Дмитрий Сергеевич родился 5 июля 1984 года в городе Кечкемет Венгерской Народной Республики.

В тексте Указа говорится: «Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Дбар Дмитрия Сергеевича».

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о министре внутренних дел.

2004 – 2008 гг. - обучение в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «экономист».

2005 – 2009 гг. - служба в Государственной службе охраны Республики Абхазия.

2009 – 2014 гг. - служба в Службе государственной безопасности Республики Абхазия.

В 2014 г. назначен заместителем начальника криминальной милиции МВД Республики Абхазия.

2014 – 2015 гг. - начальник УВД МВД Республики Абхазия по г. Сухум.

В период с 14 мая 2015 года по 12 марта 2017 года занимался общественно-политической деятельностью, председатель республиканской общественной организации «Кяразаа».

С апреля 2017 года по настоящее время - депутат Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия

Воинское звание - подполковник.

Женат. Отец троих детей.