ЮРИЙ ХАГУШ НАЗНАЧЕН И.О ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА
Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района.
В тексте Указа говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Хагуш Юрия Львовича».
Хагуш Юрий Львович родился 18 ноября 1985 года в г. Гагра, Абхазской АССР.
В 2000 году окончил Бзыпскую среднюю школу №2.
С 2001 года по 2007 год - учеба в Ростовском институте защиты предпринимателя по специальности «юрист».
С 2003 по 2005 годы проходил срочную службу при Военной прокуратуре Республики Абхазия.
С 2007 года по 2017 год занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.
С 2017 года по настоящее время – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорту.
Женат. Отец троих детей.
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