ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЛАГОДАРИЛ РАУЛЯ СМЫР И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД ЗА РАБОТУ

Глава государства поблагодарил Рауля Смыр и весь личный состав министерства внутренних дел за работу по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента.

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с и.о. министра внутренних дел, генерал-майором милиции Раулем Смыр.

Президент особо отметил усилия, предпринятые поздразделениями органов внутренних дел, в реализации ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции во время действия режима чрезвычайного положения. Аслан Бжания также отметил личный вклад Рауля Смыр в становление абхазской милиции в послевоенные годы.

Аслан Бжания пожелал Раулю Смыр успехов и благополучия.

В свою очередь Рауль Смыр поблагодарил главу государства за встречу, пожелал успехов на ответственном государственном посту.

Новым министром внутренних дел указом президента назначен депутат парламента Дмитрий Сергеевич Дбар.