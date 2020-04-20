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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЛАГОДАРИЛ РАУЛЯ СМЫР И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД ЗА РАБОТУ

Новости Четверг, 30 апреля 2020 19:14
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЛАГОДАРИЛ РАУЛЯ СМЫР И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД ЗА РАБОТУ

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент  Аслан Бжания встретился с и.о. министра внутренних дел, генерал-майором милиции Раулем Смыр.

Глава государства поблагодарил Рауля Смыр и весь личный состав министерства внутренних дел за работу по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента. 

Президент особо отметил усилия, предпринятые поздразделениями органов внутренних дел, в реализации ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции во время действия режима чрезвычайного положения.  Аслан Бжания также отметил личный вклад Рауля Смыр в становление абхазской милиции в послевоенные годы. 

Аслан Бжания пожелал Раулю Смыр успехов и благополучия.

В свою очередь Рауль Смыр поблагодарил главу государства за встречу, пожелал успехов на ответственном государственном посту.

Новым министром внутренних дел указом президента назначен депутат парламента Дмитрий Сергеевич Дбар. 

Прочитано 76 раз Последнее изменение Пятница, 01 мая 2020 12:47

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