ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЛАГОДАРИЛ РАУЛЯ СМЫР И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД ЗА РАБОТУ
Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с и.о. министра внутренних дел, генерал-майором милиции Раулем Смыр.
Глава государства поблагодарил Рауля Смыр и весь личный состав министерства внутренних дел за работу по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента.
Президент особо отметил усилия, предпринятые поздразделениями органов внутренних дел, в реализации ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции во время действия режима чрезвычайного положения. Аслан Бжания также отметил личный вклад Рауля Смыр в становление абхазской милиции в послевоенные годы.
Аслан Бжания пожелал Раулю Смыр успехов и благополучия.
В свою очередь Рауль Смыр поблагодарил главу государства за встречу, пожелал успехов на ответственном государственном посту.
Новым министром внутренних дел указом президента назначен депутат парламента Дмитрий Сергеевич Дбар.
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