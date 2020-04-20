В ТУРГОСТИНИЦЕ «АЙТАР» НА КАРАНТИНЕ НАХОДЯТСЯ 111 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 5 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 4 человека. Ни у кого из них диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает 5 мая оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
В соответствии с распоряжением и.о. президента В. Бганба от 31 марта 2020 г. в Абхазии организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в гостинице «Айтар» в Сухуме на карантине находятся 111 граждан, вернувшихся из-за рубежа. В их числе прибывшие сегодня 69 курсантов, обучающихся в российских военных вузах.
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