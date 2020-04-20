 

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТУРГОСТИНИЦЕ «АЙТАР» НА КАРАНТИНЕ НАХОДЯТСЯ 111 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 05 мая 2020 20:33
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 5 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 4 человека. Ни у кого из них диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает 5 мая оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

В соответствии с распоряжением и.о. президента В. Бганба от 31 марта 2020 г. в Абхазии организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в гостинице «Айтар» в Сухуме на карантине находятся 111 граждан, вернувшихся из-за рубежа. В их числе прибывшие сегодня 69 курсантов, обучающихся в российских военных вузах.

Прочитано 12 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДАУР КУРМАЗИЯ: ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА 4 МЕСЯЦА ВЫПОЛНЕН НА 84,3% АСЛАН БЖАНИЯ ОТПРАВИЛСЯ В МОСКВУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.