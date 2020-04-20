ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА 4 МЕСЯЦА ВЫПОЛНЕН НА 84,3%
Сухум. 5 мая 2020. Абхазия-Информ. Исполнению плановых показателей налоговых поступлений в бюджет республики в период карантинных мер была посвящена рабочая встреча Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия.
Свой доклад министр начал с данных отклонения от плановых показателей за 4 прошедших месяца и от показателей предыдущего года за аналогичный период.
«Платежи и отчисления, администрируемые налоговым органом, за 4 месяца выполнены на 84,3% от плановых показателей. Прогнозируется спад налогоотчислений, максимальный показатель за 5 месяц текущего года из-за большого выпадения в апреле составит не более 80 %», - подчеркнул Курмазия.
Согласно отчёту, невыполнение плана за 4 месяца обусловлено резким спадом платежей в апреле. Так, фактическое поступление за апрель текущего года составило 72 млн 200 тыс. рублей при плановом показателе – 185,5 млн рублей. Таким образом, выполнение за 4 месяца составило 575 млн рублей при плановом показателе 682 млн рублей.
Выполнение плана за 1 квартал 2020 года – 101,3 % ( + 6,4 млн рублей).
Кроме того, министр по налогам и сборам сообщил главе Правительства о том, что на межведомственном уровне с участием глав финансовых органов страны обсуждается возможность разработки и применения механизмов отсрочки уплаты некоторых налоговых платежей, неприменения штрафов и санкций в отношении налогоплательщиков, изменения налогового периода для отдельного вида платежа.
Глава Правительства одобрил перспективу реализации подобных мер.
По мнению Премьер-министра, в текущих экономических условиях отсрочка уплаты налога в бюджет позволяет, прежде всего, экономить оборотные средства предприятия и дать возможность продержаться предпринимателю. А при условии положительного изменения ситуации и возобновления деловой активности предприниматели будут готовы уплатить налоги в более поздний срок.
По окончании разработки предложение с учётом прогнозных данных будет направлено Премьер-министру на рассмотрение.
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