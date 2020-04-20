ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА 4 МЕСЯЦА ВЫПОЛНЕН НА 84,3%

Сухум. 5 мая 2020. Абхазия-Информ. Исполнению плановых показателей налоговых поступлений в бюджет республики в период карантинных мер была посвящена рабочая встреча Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия.

Свой доклад министр начал с данных отклонения от плановых показателей за 4 прошедших месяца и от показателей предыдущего года за аналогичный период.

«Платежи и отчисления, администрируемые налоговым органом, за 4 месяца выполнены на 84,3% от плановых показателей. Прогнозируется спад налогоотчислений, максимальный показатель за 5 месяц текущего года из-за большого выпадения в апреле составит не более 80 %», - подчеркнул Курмазия.