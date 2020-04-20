ЛЕВ КВИЦИНИЯ ПРОИНФОРМИРОВАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА О РАБОТЕ МЧС

Всего в перечень спецавтотехники министерства входят 88 единиц, из них 33 спецавтомашины задействованы в мероприятиях по ликвидации пожаров. Согласно докладу министра по чрезвычайным ситуациям, в ремонте нуждаются 32 единицы техники.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, глава МЧС сообщил премьер-министру сводные данные о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в разрезе районов республики, предоставил сведения о наличии и состоянии техники, находящейся на балансе спасательного ведомства.

Сухум. 5 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния.

Квициния представил премьер-министру проект «Меморандума между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия в области оказания медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях».

Документ нацелен на развитие имеющихся отношений между ведомствами двух стран по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

Подписание документа позволит принимать более оперативные совместные решения по целям, задачам, месту, времени, объёмам и способам выполнения совместных действий МЧС России и Абхазии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории республики.

Кроме того, на встрече речь шла и о проекте протокола к «Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

В протоколе обусловлено взаимодействие в области аварийно-спасательных и поисковых работ, работ по тушению пожаров и санитарно-авиационных эвакуаций, осуществляемых с применением воздушного судна.

Оба документа дорабатываются и будут подписаны в ближайшее время.