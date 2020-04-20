ЛЕВ КВИЦИНИЯ ПРОИНФОРМИРОВАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА О РАБОТЕ МЧС
Сухум. 5 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, глава МЧС сообщил премьер-министру сводные данные о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в разрезе районов республики, предоставил сведения о наличии и состоянии техники, находящейся на балансе спасательного ведомства.
Всего в перечень спецавтотехники министерства входят 88 единиц, из них 33 спецавтомашины задействованы в мероприятиях по ликвидации пожаров. Согласно докладу министра по чрезвычайным ситуациям, в ремонте нуждаются 32 единицы техники.
Квициния представил премьер-министру проект «Меморандума между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия в области оказания медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях».
Документ нацелен на развитие имеющихся отношений между ведомствами двух стран по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
Подписание документа позволит принимать более оперативные совместные решения по целям, задачам, месту, времени, объёмам и способам выполнения совместных действий МЧС России и Абхазии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории республики.
Кроме того, на встрече речь шла и о проекте протокола к «Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
В протоколе обусловлено взаимодействие в области аварийно-спасательных и поисковых работ, работ по тушению пожаров и санитарно-авиационных эвакуаций, осуществляемых с применением воздушного судна.
Оба документа дорабатываются и будут подписаны в ближайшее время.
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