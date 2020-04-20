9 МАЯ РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА И ГЛАВЫ РАЙОНОВ ПОСЕТЯТ НА ДОМУ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В АБХАЗИИ

Сухум. 5 мая 2020. Абхазия-Информ. Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба провел совещание, посвященное празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг..

Вице-президент отметил, что учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, в соответствии с распоряжением Президента об ограничении проведения массовых мероприятий, запланированные по случаю юбилея Победы торжества будут отменены.

По словам Бадры Гунба, это не значит, что наши ветераны будут лишены этого Великого праздника. Было принято решение, что 9 мая - в день 75-летия Победы руководители государства и главы районов посетят на дому всех ветеранов, проживающих в Абхазии. От имени президента Абхазии Аслана Бжания им будет оказана поддержка.