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Абхазия Информ

ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 10 102

Новости Вторник, 05 мая 2020 13:49
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ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 10 102

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 102 и сейчас составляет 155 370 человек во всех регионах страны. Выздоровело на данный момент 19 865 человек, 1451 человек умер, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 7%. Отмечается, что 4961 (49,1%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.

Новые 5 714 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 80 115 зараженных. Суточный рост составил 7,7% в столице. Новые случаи также выявлены еще в 82 регионах: 822 в Московской области, 226 в Санкт-Петербурге, 174 в Нижегородской области, 133 в Свердловской области, 128 в Дагестане, 127 в Мурманской области, 108 в Ямало-Ненецком АО. Число заразившихся превышает тысячу человек в 18 регионах страны.

По выздоровлению выписаны 1770 человек в 73 регионах. Среди них 297 человек в Москве, 271 в Санкт-Петербурге, 99 в Дагестане, 70 в Башкортостане, 68 в Тверской области.

За сутки зафиксированы 52 летальных исхода в Москве, 16 в Московской области, три в Приморском крае, по два в тверской, Калининградской, Новгородской, Астраханской областях. По одному человеку скончались в Воронежской, Ивановской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Самарской и Тюменской областях, республиках Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Мордовия и Хакасия, Ставропольском, Алтайском и Красноярском краях.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 05 мая 2020 13:51

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