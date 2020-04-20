В РАЙОНЕ СЕЛА ГУМИСТА ЗАГОРЕЛАСЬ ГРУЗОВАЯ «ГАЗЕЛЬ»

Сухум. 5 мая 2020. Абхазия-Информ. В районе поселка Гумиста Сухумского района загорелся грузовой автомобиль «ГАЗель»

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, пожар произошел из-за короткого замыкания в моторном отсеке машины. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 11 часов 54 минуты. В тушении пожара было задействовано одно пожарное и одно спасательное отделение ПСО г. Сухум. Огонь ликвидирован. Пострадавших нет.