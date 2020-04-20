КРИСТИНА ОЗГАН: «НАДО РАБОТАТЬ!»

«Кристину Константиновну большинство знает по прошлой и настоящей работе. Думаю, у нее все получится, и вы будете ей в этом помогать. В коллективе, насколько мне известно, рабочая атмосфера. Проблемы у нас были, сейчас их стало еще больше. И поэтому деятельность министерства очень важна для страны. Предлагаю эту работу значительно улучшить и сделать так, чтобы число проблем, которые наседают, становилось меньше», - сказал премьер-министр.

Сухум. 5 мая 2020. Абхазия-Информ . Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб представил коллективу министерства экономики нового руководителя Кристину Озган. В соответствии с указом президента Республики Абхазия от 4 мая 2020 года Кристина Озган назначена вице-премьером, министром экономики.

Премьер министр также сообщил, что сегодня вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отправляются в рабочую поездку в Москву.

По словам Кристины Озган, в это сложное время, когда мир охвачен пандемией коронавируса и экономическим кризисом, в условиях ограниченных финансовых возможностей, она в полной мере осознает уровень ответственности за доверие, оказанное руководством республики во главе с Асланом Бжания.

«Министерство экономики - одно из ведущих ведомств в правительстве, и именно от наших с вами действий зависит уровень экономического развития. Уверена, что наша с вами слаженная, оперативная и эффективная системная работа должна, безусловно, принести соответствующие плоды. В министерстве экономики были всегда хорошие квалифицированные специалисты, и, я уверена, тот стиль, который здесь присутствовал, сохранится», - сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Она также отметила, что работа по модернизации экономической системы, проводимая прежним руководством министерства, будет продолжена.

«Сегодня многие задаются вопросом - зачем в такое сложное время люди идут во власть? Я отвечу кратко: надо работать!» - подчеркнула Кристина Озган.

Исполняющий обязанности первого заместителя министра экономики Заур Гулиа передал от имени бывшего министра экономики Адгура Ардзинба, который находится за пределами Абхазии и не смог присутствовать на представлении нового руководителя, слова благодарности коллективу и пожелания успехов в работе Кристине Озган.

«Коллективом Министерства экономики всегда велась большая работа по созданию условий для экономического развития нашей страны. Как и прежде перед Министерством стоят важнейшие задачи по реализации государственной экономической политики, и я уверен, что коллектив проявит в очередной раз весь свой потенциал и будет эффективно справляться со всеми стоящими задачами. Кристина Константиновна, хочу от всего коллектива пожелать вам успехов в работе», - сказал Заур Гулиа.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.