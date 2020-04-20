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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: У 10 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ КОРОНАВИРУС НЕ ОБНАРУЖЕН

Новости Понедельник, 04 мая 2020 18:57
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Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 10 человек. Ни у кого из протестированных диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает 4 мая оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Оперативный штаб ежедневно информирует население о ситуации в республике.

На сегодняшний день в Абхазии нет ни одного зараженного коронавирусной инфекцией. В республике было зафиксировано всего три случая заболевания короанавирусом. Два человека выздоровели и были выписаны из Гудаутского госпиталя на прошлой неделе. Одна 95-летняя женщина умерла в Гудаутской ЦРБ 26 апреля. По информации медиков.  смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии.

 

 

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 04 мая 2020 19:13

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