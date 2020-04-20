ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТУПАЮТ ЗА СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УЧЁТА ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, на встрече обсуждались вопросы скоординированного системного подхода к оказанию гуманитарной помощи для быстрого и эффективного содействия нуждающимся жителям и лечебным учреждениям в зависимости от вида благотворительной деятельности и вида гуманитарной поставки.

Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ . Премьер-министр Александр Анкваб встретился в понедельник, 4 мая, с представителями общественных организаций и благотворительных фондов Абхазии, реализующих программы и мероприятия по поддержке населения в условиях угрозы коронавирусной инфекции.

Речь также шла о создании условий и механизмов формирования единой системы учёта поступления и распределения гуманитарной помощи от всех видов организаций и структур, независимо от формы их собственности, единой базы данных нуждающихся в помощи и прозрачности её распределения.

Участники встречи сошлись во мнении, что сегодня есть необходимость создания коллегиального органа при министерстве социального обеспечения и демографической политики, в задачи которого входили бы вопросы организации гуманитарной помощи, централизованного её учёта и распределения на основании коллегиальных решений.

Глава правительства поблагодарил участников встречи за своевременную инициативу и рекомендовал в ближайшее время совместно с министерством социального обеспечения и демографической политики рассмотреть возможность учреждения общественного совета по гуманитарной помощи, а также разработать концепцию коллегиального органа.