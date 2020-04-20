Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии принял в понедельник, 4 мая, постановления о досрочном прекращении полномочий четверых депутатов парламента.

Досрочно прекращены полномочия депутатов Аслана Бжания, Александра Анкваба, Дмитрия Дбара и Юрия Хагуша.

Постановления приняты по итогам тайного голосования.

22 марта Аслан Бжания был избран президентом Республики Абхазия. 23 апреля он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

24 апреля указом президента Аслана Бжания Александр Анкваб был назначен премьер-министром Республики Абхазия.

30 апреля Дмитрий Дбар был назначен министром внутренних дел, а Юрий Хагуш – исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района.