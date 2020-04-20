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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН НАЗНАЧЕНА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ, МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Понедельник, 04 мая 2020 17:38
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КРИСТИНА ОЗГАН НАЗНАЧЕНА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ, МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ. Кристина Озган назначена вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания в понедельник, 4 мая.

Озган Кристина Константиновна родилась 30 сентября 1973 года в г. Сухум.

В 1990 году окончила Лыхненскую среднюю школу.

В 1996 году окончила экономический факультет Абхазского государственного университета по специальности «экономист-менеджер».

С 2000 по 2002 - ведущий специалист Управления экономики и прогнозирования Администрации г. Сухум.

С 2002 по 2003 годы - начальник отдела экономических программ Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.

С 2003 по 2005 годы - начальник экономического отдела Кабинета Министров Республики Абхазия.

Январь 2005 года - заместитель министра экономики Республики Абхазия

С февраля  2005 г. по  2011 год - министр экономики Республики Абхазия.

С 2011 по 2014 годы - заместитель руководителя Администрации Президента Абхазии

С 2014 по 2017 годы - генеральный директор ООО «Апсны-ойл»

С 2017 г.  по настоящее время - генеральный директор ООО «РН-Абхазия».

Кандидат экономических наук. Диссертацию  защитила в  Российской  Академия народного хозяйства и государственной службы. 

Замужем. Мать двоих детей.

 
 
 
Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 04 мая 2020 17:50

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