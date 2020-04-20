Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ. Кристина Озган назначена вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания в понедельник, 4 мая.
Озган Кристина Константиновна родилась 30 сентября 1973 года в г. Сухум.
В 1990 году окончила Лыхненскую среднюю школу.
В 1996 году окончила экономический факультет Абхазского государственного университета по специальности «экономист-менеджер».
С 2000 по 2002 - ведущий специалист Управления экономики и прогнозирования Администрации г. Сухум.
С 2002 по 2003 годы - начальник отдела экономических программ Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.
С 2003 по 2005 годы - начальник экономического отдела Кабинета Министров Республики Абхазия.
Январь 2005 года - заместитель министра экономики Республики Абхазия
С февраля 2005 г. по 2011 год - министр экономики Республики Абхазия.
С 2011 по 2014 годы - заместитель руководителя Администрации Президента Абхазии
С 2014 по 2017 годы - генеральный директор ООО «Апсны-ойл»
С 2017 г. по настоящее время - генеральный директор ООО «РН-Абхазия».
Кандидат экономических наук. Диссертацию защитила в Российской Академия народного хозяйства и государственной службы.
Замужем. Мать двоих детей.