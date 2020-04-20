СЭС ОПРОВЕРГЛА ИНФОРМАЦИЮ О ЗАВОЗЕ COVID-19 ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии опровергла информацию о том, что коронавирус мог попасть из республики в Россию.

"Это ложная информация. Роспотребнадзор не подтвердил Государственной санитарно-эпидемиологической службе случаи завоза из Абхазии в Россию коронавирусной инфекции", - сказала корреспонденту Sputnik Абхазия главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

В понедельник на сайте администрации Краснодарского края появилась информация о том, что семь человек на Кубани, у которых за последние сутки выявили коронавирусную инфекцию, заразились от людей, прибывших из Абхазии, Москвы и Хабаровска.