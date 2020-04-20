 

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СЭС ОПРОВЕРГЛА ИНФОРМАЦИЮ О ЗАВОЗЕ COVID-19 ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Новости Понедельник, 04 мая 2020 16:42
Оцените материал
(0 голосов)
СЭС ОПРОВЕРГЛА ИНФОРМАЦИЮ О ЗАВОЗЕ COVID-19 ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии опровергла информацию о том, что коронавирус мог попасть из республики в Россию.

"Это ложная информация. Роспотребнадзор не подтвердил Государственной санитарно-эпидемиологической службе случаи завоза из Абхазии в Россию коронавирусной инфекции", - сказала корреспонденту Sputnik Абхазия главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

В понедельник на сайте администрации Краснодарского края появилась информация о том, что семь человек на Кубани, у которых за последние сутки выявили коронавирусную инфекцию, заразились от людей, прибывших из Абхазии, Москвы и Хабаровска.

На запрос корреспондента Sputnik в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Краснодарского края уточнили, что речь идет о жительнице Сочи, которая могла заразиться COVID-19 от гостей из Абхазии, так как "круг ее контактов отработан, и ни у кого из этого круга людей заболевание не проявилось".

При этом на вопрос, куда направились абхазские гости жительницы г. Сочи после визита и доложено ли об этом в профильные органы Абхазии, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 Краснодарского края ответить затруднились.

По последним данным оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавируса, новых случаев заболевания в республике не выявлено. Всего с начала пандемии в стране новым типом инфекции заразились три человека. Двое пациентов выздоровели после лечения в Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 04 мая 2020 16:44

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВАЖНО УСПЕТЬ ПОМОЧЬ МАЛЕНЬКОМУ НАРТУ!
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.