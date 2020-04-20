ВАЖНО УСПЕТЬ ПОМОЧЬ МАЛЕНЬКОМУ НАРТУ!

Но болезнь не собиралась оставлять малыша. Семья приняла решение, давшееся очень тяжело, но выбора не было, надо было спасать сына: ребенка вывезли в Грузию, где и был поставлен точный диагноз: острая лимфобластная лейкемия.

У младшего ребенка, тогда еще двухлетнего, Нартика, поднялась температура. Родители незамедлительно обратились к врачу, который установил диагноз: кишечная инфекция. Было начато соответствующее лечение, но улучшений не было, ребенок буквально таял на глазах. Нарта вывезли за пределы Абхазии. Снова больница, обследование. После длительного лечения ребенок был выписан из клиники.

Лето, июль месяц – время, когда все дети со своими родными ходят на море, радуются солнечным дням. Именно в один из таких дней жизнь семьи Гамгия изменилась кардинально, тогда они и подумать не могли, сколько всего придется пережить их сыну.

Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ . Маленькому Нарту Гамгия всего три года, и всю свою короткую жизнь он только и делает, что борется со страшной болезнью.

Диагноз прозвучал, как приговор. Но родители не сдались, взяли себя в руки и начали борьбу.

С сентября прошлого года мальчик находится в клинике, ему уже провели два курса химиотерапии. Сейчас проводят третий курс, но из-за страшной ситуации во всем мире, клиника не может приобрести необходимое лекарство «Эрвиназа», благодаря которому Нарт смог бы выздороветь.

Уже отчаявшись, семья Гамгия обратилась в наш Фонд за помощью.

Данный препарат не зарегистрирован в России, поэтому мы начали поиск в странах Европы. Поиски увенчались успехом, нам удалось найти его в Германии и заказать.

Лекарство очень дорогое: одна ампула стоит почти одну тысячу евро.

Для полного курса лечения, мальчику необходимо 5 ампул.

Общая сумма 5 ампул вместе с переносной сумкой-холодильником - 495 266 рублей (5 952 Евро).

«Врачи дают нам гарантию на жизнь. Болезнь страшная, она может во время лечения начать прогрессировать, но мы не сдаемся, верим в лучшее. Сейчас устрашает только одно, не успеть помочь сыну! Ведь курс с помощью «Ервиназы» надо начать уже в середине мая», – поделилась с нами мама Нартика.

Ситуация в нашей стране сложная, из-за пандемии многие остались без работы и средств. Но самое страшное – это больные дети, наши маленькие граждане, которые находятся за пределами своей Родины и ведут борьбу за свою хрупкую жизнь. Сборы средств на лечение детей сократились, это время очень тяжелое для всех, а особенно для семьи Гамгия.

Рак лишает Нарта детства и жизни. Врачи дают положительные прогнозы, если успеть. Мы сможем сделать Чудо!

Нартику нужна хотя бы капелька надежды. Вера в то, что рак уйдет из его жизни навсегда, что малыш сможет весело бегать во дворе, играть в свои любимые игры и делиться радостями со своими родными, даря им самое большое счастье – свой звонкий задорный смех.

Вы можете помочь следующими способами:

Если вы в Абхазии:

услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность", абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *???*сумма перевода# кнопка вызова.

️СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

"Гарант-Банк" или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если вы в России / за рубежом:

Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

➡️5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной.

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по телефонам Фонда:

+7 (940) 773-50-50,

+7 (940) 921-03-03.

КБФ «Ашана», Асида Мархолия.