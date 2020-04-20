АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ ГАГРЦАМ НОВОГО ГЛАВУ ЮРИЯ ХАГУШ

Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания представил коллективу Администрации Гагрского района нового главу Юрия Хагуш.

Хагуш был назначен на эту должность 30 апреля указом президента.

Аслан Бжания поблагодарил коллектив за переделанную работу в нелёгкий период и выразил уверенность в том, что здесь уже сложились определённые традиции, правильные и добрые, которые будут продолжены новым руководителем.

«Гагрский район - это ворота нашей страны. Этот район известен далеко за пределами Советского Союза, и во многом определяет облик нашего государства. Мы знаем какие здесь проблемы. Я имею достаточное представление о проблемах, которые имеются в районе. Руководство страны будет оказывать посильную поддержку району в целом. Наши приоритеты известны. Задача номер один - это обеспечить правопорядок на территории всей страны, закон и послушание закону», - сказал А. Бжания