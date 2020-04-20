АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ ГАГРЦАМ НОВОГО ГЛАВУ ЮРИЯ ХАГУШ
Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания представил коллективу Администрации Гагрского района нового главу Юрия Хагуш.
Хагуш был назначен на эту должность 30 апреля указом президента.
Аслан Бжания поблагодарил коллектив за переделанную работу в нелёгкий период и выразил уверенность в том, что здесь уже сложились определённые традиции, правильные и добрые, которые будут продолжены новым руководителем.
«Гагрский район - это ворота нашей страны. Этот район известен далеко за пределами Советского Союза, и во многом определяет облик нашего государства. Мы знаем какие здесь проблемы. Я имею достаточное представление о проблемах, которые имеются в районе. Руководство страны будет оказывать посильную поддержку району в целом. Наши приоритеты известны. Задача номер один - это обеспечить правопорядок на территории всей страны, закон и послушание закону», - сказал А. Бжания
Глава государства подчеркнул важность соблюдения исполнительской дисциплины.
«Город в полной мере должен соответствовать ожиданиям горожан», - подчеркнул он.
«Я рассчитываю, что вы наладите слаженную работу. Парламент тоже вам будет помогать в этом, потому что вы себя зарекомендовали как очень честный, что в наше время является большой редкостью, и открытый коллега», - сказал президент, обращаясь к новому главе администрации района.
Бжания пообещал Юрию Хагуш всестороннюю поддержку.
Он также обратился к гагрцам с просьбой поддержать перспективного, достойного молодого главу, и работать с ним плечом к плечу.
В свою очередь Юрий Хагуш сказал: «Я благодарен Вам, Аслан Георгиевич, за оказанное доверие. Благодарю депутатов Городского и Районного Собрания. Нам вместе предстоит сложная и кропотливая работа. Я приложу все усилия, чтобы вывести наш город и наш район из трудной ситуации», - сказал новый руководитель Администрации Гагрского района Юрий Хагуш.
Об этом сообщает медиа-клуб "Апсны.Иахьа"
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