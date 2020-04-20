«Я отчётливо понимаю, в каких условиях вам приходилось работать последние годы. Проблемы, которые имеют место в вашем ведомстве, уходят корнями далеко за рамки вашего ведомства. МВД - это ключевой институт государства. Это в известной степени лицо государства. Поэтому я, как глава государства, буду уделять работе МВД особенное и пристальное внимание», - сказал Бжания.

Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания намерен уделять особое внимание работе министерства внутренних дел. Об этом он сказал сегодня, 4 мая, представляя коллективу МВД нового министра Беслана Дбара.

По словам президента, работа МВД должна быть честной и открытой, насколько это возможно. «Общество должно знать, чем занимается министерство внутренних дел. МВД должно частьо появляться на телеэкранах и отчитываться о своей работе», - сказал он.

Президент пообещал, что государство будет оказываться максимальное внимание министерству.

«Сейчас мы живём в сложное время. Очень многое зависит от финансовых возможностей страны. Любые преобразования, которые должны были быть осуществлены и будут осуществлены в рамках вашего ведомства, нуждается в финансировании. Сейчас из-за коронавируса ситуация ухудшилась, но это не является основанием для того, чтобы опускать руки. Обязательства по заработной плате и пенсиям, которое взяло на себя государство, в любом случае будут выполняться», - сказал президент.

Аслан Бжания выразил надежду на то, что коллектив МВД будет слажено работать вместе с новым министром.

«Нового министра вы знаете. Он какое-то время работал в вашей структуре, а также в Службе госбезопасности. Мы вышли в этом смысле все из одного дома, из одной семьи; когда-то эти структуры были в рамках одного ведомства. Поэтому, я надеюсь, что коллектив его примет по-доброму, по-хорошему. Будут и другие кадровые назначения. Все они будут основываться на профессиональных и иных качествах, имеющих отношение к чести и достоинству офицера», - подчеркнул глава государства.

Бжания придает большое значение престижу работы в органах внутренних дел и авторитету их сотрудников.

«Надо вернуть сотрудникам милиции былой авторитет. Это наша общая задача», - сказал он.

Особое внимание, по мнению Бжания, должно уделяться взаимодействию и слаженной работе МВД и прокуратуры.

«Важно и нужно уделить особое внимание взаимодействию с прокуратурой. Прокуратура будет осуществлять прокурорский надзор так, как это должно и нужно. Здесь нет ничего личного. У меня же хватит времени, чтобы вникать в самые острые проблемы. Люди ждут, когда будет обеспечен правопорядок. Никаких других центров власти и силы, кроме официальных, государственных институтов в стране быть не должно", - заявил президент Аслан Бжания.