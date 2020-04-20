ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ НОВОГО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БЕСЛАНА ЭШБА

«Столица – это лицо нашего государства. Новому мэру будут даны поручения и одно их них – пальм должно стать на 10 штук больше в этом году, чем в прошлом. Лично буду считать. И так, с каждым годом по нарастающей. Вот такие у нас новости», – пошутил глава государства.

Он напомнил, что ранее им был подписан указ об освобождении от занимаемой должности Кана Кварчия.

Он с сожалением отметил отсутствие бывшего и.о. Кана Кварчия. Пользуясь случаем, Аслан Бжания передал ему слова благодарности за проделанную работу.

Затем руководитель Администрации президента Алхас Квициния зачитал указ о назначении Беслана Эшба и.о. главы администрации Сухума.

В свою очередь Беслан Эшба поблагодарил руководство страны за оказанное ему высокое доверие – назначение на должность и.о. главы администрации Сухума.

«Я понимаю всю меру ответственности, возложенную на меня и со своей стороны готов приложить максимум усилий и умения для того, чтобы не на словах, а на деле показать жителям столицы и ее гостям высокую эффективность работы», – сказал Эшба.

Он поблагодарил коллектив администрации, который, по его словам работал эффективно и деятельность эта, как полагает Эшба, будет только наращиваться, при поддержке президента и правительства.

«Я думаю, мы сможем решить эту задачу», – подчеркнул и.о. главы Администрации.

Отвечая на вопрос корреспондента «Абхазия-Информ» о первых шагах в новой должности, Беслан Эшба сказал: «В первую очередь я хотел бы посмотреть структуру администрации, чтобы привести ее в соответствие с действующим законодательством и Конституцией нашей страны. Аппарат должен быть эффективным. Мы будем напрямую взаимодействовать с городским собранием, с гражданами нашей столицы и вырабатывать совместные решения», – сказал Эшба.

По мнению Аслана Бжания, «очень многое будет зависеть от того, как будут работать городская администрация и городское Собрание».

«Эффективность работы будет зависеть от того, насколько слаженно будут работать администрация и городское собрание. Я, как глава государства, буду уделять особое внимание городу, поэтому рассчитываю, что между этими ветвями власти сложатся доверительные отношения. Люди от вас ждут результатов и хотят видеть прозрачную, эффективную и честную власть. Мы будем вам помогать, но при этом контролировать вашу деятельность и объективно ее оценивать», – отметил Аслан Бжания.