ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ МВД НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Президент Аслан Бжания поблагодарил Рауля Смыр, возглавлявшего министерство с декабря 2019 года, за работу и отметил, что экс-министру выпало работать в сложное время – в период президентской избирательной кампании и в условиях режима чрезвычайного положения в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства особо подчеркнул, что будет лично уделять пристальное внимание работе министерства внутренних дел, вопросам его реформирования и соответствующего материально-технического обеспечения.

"В рамках года будут предложения по реформированию министерства. Нужно вернуть органам внутренних дел авторитет, который они имели в былые времена»,0- сказал Бжания.

По словам президента, следует уделить особое внимание и вопросам взаимодействия МВД и прокуратуры.

Экс-министр Раули Смыр пожелал новому руководителю министерства успехов в работе.

Дмитрий Дбар поблагодарил президента за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для выполнения возложенных на него полномочий.

"Мы все понимаем, что будет тяжело, что есть проблемы с материально-техническим обеспечением органов внутренних дел. Но я будут прилагаться все усилия для того, чтобы сотрудники МВД имели всё для выполнения стоящих перед ними задач», - сказал Дмитрий Дбар.