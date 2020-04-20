ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ МВД НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Сухум. 4 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу МВД нового министра внутренних дел Дмитрия Дбара.
Указ о назначении, подписанный президентом 30 апреля, зачитал руководитель Администрации президента Алхас Квициния.
Президент Аслан Бжания поблагодарил Рауля Смыр, возглавлявшего министерство с декабря 2019 года, за работу и отметил, что экс-министру выпало работать в сложное время – в период президентской избирательной кампании и в условиях режима чрезвычайного положения в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.
Глава государства особо подчеркнул, что будет лично уделять пристальное внимание работе министерства внутренних дел, вопросам его реформирования и соответствующего материально-технического обеспечения.
"В рамках года будут предложения по реформированию министерства. Нужно вернуть органам внутренних дел авторитет, который они имели в былые времена»,0- сказал Бжания.
По словам президента, следует уделить особое внимание и вопросам взаимодействия МВД и прокуратуры.
Экс-министр Раули Смыр пожелал новому руководителю министерства успехов в работе.
Дмитрий Дбар поблагодарил президента за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для выполнения возложенных на него полномочий.
"Мы все понимаем, что будет тяжело, что есть проблемы с материально-техническим обеспечением органов внутренних дел. Но я будут прилагаться все усилия для того, чтобы сотрудники МВД имели всё для выполнения стоящих перед ними задач», - сказал Дмитрий Дбар.
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