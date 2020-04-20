ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ ПРОТЕСТИРОВАНО 32 ЧЕЛОВЕКА, КОРОНАВРИУСА У НИХ НЕТ
Новости Суббота, 02 мая 2020 20:41
Сухум. 2 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 32 человека. Ни у кого из протестированных диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом в субботу 2 мая сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Большая часть протестированных - это врачи, которые после вахтового дежурства в Гудаутском госпитале находятся на карантине. По протоколу, по завершении двухнедельного карантина они проходят тестирование на COVID-19.
Последнее от
- МОЯ ПОДПИСЬ ОСТАЛАСЬ НА РЕЙХСТАГЕ": ИСТОРИЯ ВЕТЕРАНА ИЗ АБХАЗИИ ВАЛЕНТИНЫ ШУЛЬГИНОЙ
- ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ С ИМЕНАМИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, УМЕРШИХ В 1942-1943 ГГ. В ВОЕННЫХ ГОСПИТАЛЯХ СУХУМА
- ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВОЗРОСЛО НА 7 933
- В РПЦ СООБЩИЛИ, ЧТО МОЗАИКА С ПУТИНЫМ ДЛЯ ХРАМА МИНОБОРОНЫ БУДЕТ ПЕРЕДЕЛАНА
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЖЕЛАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ МИХАИЛУ МИШУСТИНУ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ