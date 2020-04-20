ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ ПРОТЕСТИРОВАНО 32 ЧЕЛОВЕКА, КОРОНАВРИУСА У НИХ НЕТ

Сухум. 2 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 32 человека. Ни у кого из протестированных диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом в субботу 2 мая сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Большая часть протестированных - это врачи, которые после вахтового дежурства в Гудаутском госпитале находятся на карантине. По протоколу, по завершении двухнедельного карантина они проходят тестирование на COVID-19.