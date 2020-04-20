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Абхазия Информ

ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ ПРОТЕСТИРОВАНО 32 ЧЕЛОВЕКА, КОРОНАВРИУСА У НИХ НЕТ

Новости Суббота, 02 мая 2020 20:41
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Сухум. 2 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 32 человека. Ни у кого из протестированных диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом в субботу 2 мая сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Большая часть протестированных - это врачи,  которые после вахтового дежурства в Гудаутском госпитале находятся на карантине. По протоколу, по завершении двухнедельного карантина они проходят тестирование на COVID-19.

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