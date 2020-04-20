МВД РА УСИЛИВАЕТ МЕРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 6 мая 2020. Абхазия-Информ. По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбара УГАИ МВД Абхазии разработало ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.

Дорожно-транспортную ситуацию в республике прокомментировал начальник УГАИ МВД РА Батал Агрба:

"Как известно, безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Республики Абхазия. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

По линии Госавтоинспекции МВД РА сделано немало для усиления контроля на дорогах республиканского и районного значения, что позволило снизить смертность на 12 %, но этого недостаточно.

Уровень травматизма на дорогах страны остается высоким. За последние 26 лет погибло 1437 человек, были травмированы 6148 человек. Число погибших в результате ДТП в Абхазии за 2019 составило – 56 человек».