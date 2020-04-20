МВД РА УСИЛИВАЕТ МЕРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 6 мая 2020. Абхазия-Информ. По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбара УГАИ МВД Абхазии разработало ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.
Дорожно-транспортную ситуацию в республике прокомментировал начальник УГАИ МВД РА Батал Агрба:
"Как известно, безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Республики Абхазия. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.
По линии Госавтоинспекции МВД РА сделано немало для усиления контроля на дорогах республиканского и районного значения, что позволило снизить смертность на 12 %, но этого недостаточно.
Уровень травматизма на дорогах страны остается высоким. За последние 26 лет погибло 1437 человек, были травмированы 6148 человек. Число погибших в результате ДТП в Абхазии за 2019 составило – 56 человек».
По словам Агрба, административная практика в области дорожно-транспортных правонарушений с системой фото-видео фиксации, зарекомендовавшая себя в общемировой практике крайне эффективно, пока не достаточно развитав республике, чтоб существенно повлиять на снижение ДТП.
Сегодня перед МВД и УГАИ стоит задача поэтапной реализации проекта «Безопасный город», наращивания систем фото-видео фиксации контроля республиканской дороги. Начинается формирование карты обзора общественных мест. В Центре обработки данных МВД будет осуществляться мониторинг общественной безопасности.
«К сожалению, предпринятые меры, в том числе и оптимизация в системе ГАИ МВД Абхазии, как показывает практика, не привели к ожидаемым обществом результатам и достигнуты не в полном объеме», – сказал Агрба.
По мнению Агрба, для достижения цели - обеспечения безопасности дорожного движения и снижения смертности и травматизма на дорогах страны вдвое, необходимо объединение усилий Госавтоинспекции МВД, других органов государственного управления, парламента, министерств просвещения, культуры, здравоохранения, органов местного самоуправления, СМИ, Общественной палаты, транспортных предприятий.
«Мы должны донести до населения информацию о недопустимости дальнейшего пренебрежительного отношения к собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения, необходимость правильного воспитания в семье, школе, укрепления идеологии правопорядка на предприятиях, а руководителям органов государственного управления необходимо довести до сведения своих сотрудников недопустимость использования служебных полномочий для уклонения от административной ответственности», - отметил Агрба.
В числе приоритетных направлений по организации дорожной безопасности Агрба назвал:
- Идеологическо-информационная работа.
- Структурные преобразования и организационно-штатные изменения, связанные с объединением ДПС и ППС.
- Внесение изменений в действующее законодательство и ведомственные нормативно-правовые акты.
- На базе ЦОД МВД создание Единого межведомственного информационно-аналитического центра обеспечения безопасности на дорогах.
- Дальнейшее внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», совершенствование работы систем автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.
- Реорганизация стационарных постов ДПС ГАИ.
- Материально-техническое обеспечение постовой службы.
- Создание периферийного доступа к единой базе автоматизированного учета нарушений правил дорожного движения.
- Ужесточение контроля за обучением в автошколах и сдача экзаменов в РЭО.
- Улучшение инфраструктуры дорог и компенсационные мероприятия для застройщиков новых жилых комплексов, банкетных залов, торговых объектов с целью обеспечения парковочных мест.
- Развитие современной системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
«МВД усиливает работу по организации безопасности на дорогах республики. Просим подойти со всей ответственностью к соблюдению правил дорожного движения, так это - гарантия здоровья, а зачастую и жизни участников дорожного движения,» - обратился Батал Агрба к гражданам.