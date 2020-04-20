АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И ВЕЩЕСТВ

Речь шла о проведении инвентаризации технического имущества объектов, а также химических веществ, находящихся в обращении, планируемых к обращению в ходе работы учреждений, или готовящихся к утилизации химических соединений.

В совещании наряду с сотрудниками МЧС участвовали и специалистов НИИЭПиТ и СФТИ

Сухум. 6 мая 2020. Абхазия-Информ. Вопросам работы МЧС РА по обеспечению безопасного хранения химических соединений и веществ посвящалось рабочее совещание у премьер-министра Александра Анкваба.

«Глава правительства подчеркнул, что составление перечня химических веществ на объектах станет частью комплекса мероприятий, направленных на подготовку к реализации регламента безопасности, обеспечению должного хранения веществ, материалов и инвентаря с учётом всех норм санитарно-гигиенического характера», - сообщает пресс-служба Кабмина РА.

Участники совещания получили соответствующие поручения.

Под руководством МЧС в рамках межведомственного сотрудничества учреждения представят план мероприятий по организации сортировки и хранения материалов.