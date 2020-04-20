АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И ВЕЩЕСТВ
Сухум. 6 мая 2020. Абхазия-Информ. Вопросам работы МЧС РА по обеспечению безопасного хранения химических соединений и веществ посвящалось рабочее совещание у премьер-министра Александра Анкваба.
В совещании наряду с сотрудниками МЧС участвовали и специалистов НИИЭПиТ и СФТИ
Речь шла о проведении инвентаризации технического имущества объектов, а также химических веществ, находящихся в обращении, планируемых к обращению в ходе работы учреждений, или готовящихся к утилизации химических соединений.
Участники совещания получили соответствующие поручения.
Под руководством МЧС в рамках межведомственного сотрудничества учреждения представят план мероприятий по организации сортировки и хранения материалов.